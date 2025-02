Fleurop AG

Fleurop setzt drittes Jahr in Folge ein Zeichen zum Internationalen Frauentag

Blumenschmuck für weibliche Statuen und Denkmäler deutschlandweit

Berlin (ots)

Unter dem Motto "Blumen für starke Frauen" werden Fleurops Partner-Floristinnen und -Floristen auch in diesem Jahr wieder weibliche Statuen und Denkmäler im gesamten Land mit Blumen schmücken. Über eine Kampagnen-Webseite ruft Fleurop zudem zur Beteiligung auf: Hier sind alle geschmückten Statuen mithilfe einer interaktiven Landkarte leicht zu lokalisieren. Zudem können weitere Frauen-Statuen gemeldet werden, die ebenfalls Teil der zukünftigen Frauentags-Aktionen sein sollen.

Mit der besonderen Ausdruckskraft von Blumen erinnert Fleurop deswegen auch zum diesjährigen Internationalen Frauentag an die Verdienste und Lebensleistung ganz unterschiedlicher Frauen und setzt zugleich ein sichtbares Zeichen für Frauenrechte, Geschlechtergleichstellung und die Stärkung der Frauenrolle. So wird in diesem Jahr unter anderem das Standbild der "Trümmerfrauen" in Berlin, die "Kugelspielerin" in Düsseldorf, die "Julia-Capulet-Statue" in München oder das "Edith-Stein-Denkmal" in Köln in der Frauentagswoche ab dem 3. März 2025 einen üppigen Blumenschmuck erhalten. Ebenso dabei sind Denkmäler für starke Frauen auch in kleineren Städten, wie etwa die "Hebammen-Statue" in Horneburg oder die "Steinschlägerin" in Brandenburg an der Havel.

Mit einem Frauenanteil von 93 Prozent unter den Selbstständigen ist das Floristikgewerbe fest in Frauenhand. Kein anderer Berufszweig in Deutschland verzeichnet einen höheren Anteil selbstständiger Unternehmerinnen. Den Fleurop-Floristinnen und -Floristen ist es deswegen auch ein besonderes Anliegen, deutlich zu machen, dass es sich nicht widerspricht, Frauen Blumen zu schenken und gleichzeitig für ihre Rechte einzutreten.

"Blumen begleiten uns in den wichtigsten Momenten des Lebens - sie stehen für aufrichtige Wertschätzung, Zuneigung, Respekt und Anerkennung zu den unterschiedlichsten Anlässen. Dass sie selbstverständlich auch ein Symbol für Stärke und Unabhängigkeit sind, zeigt sich gerade am Internationalen Frauentag. Mit unserer Aktion möchten wir die Rolle der Frau in der Gesellschaft würdigen und ihre Errungenschaften sichtbar machen," erklärt Nico Lamprecht, Marketingmanager bei Fleurop.

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Auf Wunsch wird jeder Blumengruß ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

