Zum Valentinstag exklusiv bei Fleurop / Meisterhafte Blumen für die Liebe

Meisterhafte Blumen für die Liebe

Berlin (ots)

Josef Dirr, der amtierende deutsche Meister der Floristik, hat exklusiv für Fleurop eine Kollektion entworfen, die den Valentinstag 2025 unvergesslich macht. Mit meisterhafter Handwerkskunst und viel Liebe zum Detail hat er fünf außergewöhnliche Blumenkreationen geschaffen, die Herzen garantiert höherschlagen lassen.

Ein Design vom Deutschen Meister - das Besondere schenken

Wer sich für die Werkstücke von Josef Dirr entscheidet, schenkt nicht nur Blumen, sondern ein echtes Kunstwerk. Der deutsche Meister der Floristik hat in seinen fünf Arrangements Floristik auf höchstem Niveau umgesetzt: Perfekte Proportionen, harmonische Farbwelten und einzigartige Details machen jedes seiner Designs zu einem ganz besonderen Blickfang. Exklusiv bei Fleurop haben Kunden und Kundinnen ab dem 20. Januar 2025 die Möglichkeit, ein solches Meisterwerk zu verschenken - eine Geste, die die Sprache der Liebe auf ganz besondere Weise spricht.

Blumen zum Valentinstag - und noch mehr

Blumen gehören zum Valentinstag einfach dazu - sie sind das klassische Geschenk, das Emotionen ausdrückt wie kein anderes. Doch mit der Kollektion von Josef Dirr hebt Fleurop dieses Geschenk auf ein neues Level. Jedes Arrangement seiner Kollektion besticht durch meisterliche Gestaltung und außergewöhnliche Eleganz. Damit wird ein symbolisches Geschenk zu einem Statement der Wertschätzung und Liebe, das garantiert in Erinnerung bleibt. Josef Dirr betont: "Blumen sind nicht einfach nur ein Geschenk - sie sind Botschafter der Emotionen. Mit dieser Kollektion möchte ich die Botschaft der Liebe für jeden sichtbar und fühlbar machen."

Jetzt online bestellen

Die exklusiven Arrangements von Josef Dirr sind ab sofort online via www.fleurop.de bei ausgewählten Fleurop-Fachgeschäften zu bestellen.

Über Fleurop

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

