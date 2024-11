Fleurop bietet moderne Interpretation von festlicher Floristik zur Advents- und Weihnachtszeit

Fleurop AG

Mit der neuen Weihnachtskollektion bringt Fleurop stimmungsvolle Eleganz in die Adventszeit und hebt festliche Floristik auf ein neues Niveau. Die rund 40 Arrangements kombinieren traditionelle Floristik mit einem frischen, kreativen Ansatz, der bewusst weg von üblichen Weihnachtsklischees geht. Die Kreationen stammen aus der Hand der vielfach ausgezeichneten Hamburger Floristmeisterin Elisabeth Schoenemann.

"Gerade in der Weihnachtszeit sehnen sich die Menschen nach einzigartiger Floristik, die als Schmuck und Blickfang für ihr Zuhause dient. Mit dieser Kollektion soll die Schönheit der Weihnachtszeit einfangen werden, die sowohl an die Tradition anknüpft als auch durch einen modernen Look besticht" erklärt Elisabeth Schoenemann.

Das Fleurop-Weihnachtssortiment umfasst sowohl festliche Kränze als auch Gestecke und Sträuße. Die floralen Designs verbinden natürliche Materialien wie Zweige, Moos und getrocknete Elemente mit hochwertigen Blüten und brechen teilweise bewusst mit der traditionellen Weihnachtsästhetik. "Die Werkstücke sollen ein breites Spektrum zeigen - nicht nur das klassische Rot und Gold, sondern auch unerwartete Farben und Formen, die für Überraschung sorgen. So entsteht eine frische, lebendige Floristik, die der dunklen Jahreszeit ein strahlendes Highlight entgegensetzt", so Schoenemann.

Verfügbar ist die rund 40 Arrangements umfassende Kollektion ab sofort im Webshop www.fleurop.de. Jedes Arrangement verbindet nicht nur künstlerisches Design mit meisterhafter Handwerkskunst, sondern unterstützt gleichzeitig den lokalen Handel. Denn Dank des einzigartigen Fleurop-Prinzips werden die Arrangements von erfahrenen Floristinnen und Floristen im Blumenfachgeschäft am Wohnort der Empfänger in liebevoller Handarbeit gebunden und persönlich überreicht.

Advent Bubble Balls: Ein Adventskranz, der für farbenfrohe Festtagsstimmung sorgt. Die vier roten Stumpenkerzen sind bewusst nicht klassisch, sondern nebeneinander angeordnet. Viele farbige Glaskugeln bringen Leben in die Dekoration und steigern die Vorfreude auf Weihnachten. Preis: 94,95 Euro

Blue Moon: Blau-weißer Weihnachtsstrauß mit Rosen, Disteln, Schleierkraut und weihnachtlichen Accessoires. Weiße, silberne und nebelblaue Glaskugeln verleihen eine mystisch-festliche Anmutung. Preis: ab 36,95 Euro

Weihnachtstanz: Ein festlicher Weihnachtslook kann auch knall-bunt sein. Ein schönes Geschenk, das eine fröhliche und zugleich festliche Atmosphäre erzeugt. Preis: ab 36,95 Euro

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

