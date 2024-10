MDR Mitteldeutscher Rundfunk

DOK Leipzig 2024: Einladung zum MDR-Tag mit Special Screening

Leipzig (ots)

Der Mitteldeutsche Rundfunk veranstaltet bei DOK Leipzig 2024 am 30.10.2024 wieder einen MDR-Tag. Die Finalisten des 13. ARD TopDocs-Wettbewerbs präsentieren an diesem Tag ihre Projekte und es wird ein Speed-Dating für serielles Erzählen geben. Außerdem wird ein Special Screening in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofes stattfinden, wo der Dokumentarfilm „Nice Ladies“ aus der Ukraine gezeigt wird, eine MDR-Koproduktion.

ARD TopDocs – Wettbewerb

Die Finalisten des 13. ARD TopDocs-Wettbewerbs präsentieren am 30.10.2024 ihre Projekte: Aus 32 Einreichungen hatte die Jury aus programmverantwortlichen Redakteurinnen und Redakteuren der beteiligten Rundfunkanstalten (neben dem federführenden MDR sind das BR, NDR, SWR, WDR und rbb) unter Leitung des ARD-Chefredakteurs Oliver Köhr diese fünf Projekte ausgewählt:

„Hood Geschichten - Die mobile Rap-Schmiede“ von Tellux Film aus München

„Unter Männern" von DRIVE Beta aus Berlin

"Abgelehnt - Alltag einer Ausländerbehörde“ von sendefähig aus Bremen

„Der große Stasi-Leak - Helden oder Verräter?“ von Hamburg Producers Media aus Hamburg

„Ein Bus voller Busfahrer“ von Berlin Producers Media aus Berlin

Mehr zu den Finalisten des „ARD TopDocs - Wettbewerb":

Die fünf Finalisten 2024 stehen fest | Presseportal

Das Gewinnerprojekt wird am Nachmittag von der Jury gekürt. Es wird nach Fertigstellung im Ersten oder in der ARD Mediathek veröffentlicht.

MDR-Intendant Ralf Ludwig: „Der Dokumentarfilm wie das dokumentarische Erzählen zeichnen sich durch eine gewisse radikale Relevanz aus. Unsere Gesellschaft braucht Themen, die zum ‚talk of town‘ werden, die einen Gesprächswert haben – egal ob im Netz, am Esstisch der Familie oder in der WG. Als öffentlich-rechtliches Medienhaus haben wir den Auftrag und den Anspruch, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und die Menschen ins Gespräch und den öffentlichen Diskurs zu bringen. Dafür suchen wir als MDR und ARD immer wieder Projekte, die kreativ sind, innovativ, überraschend und vor allem aktuell. Und deshalb engagieren wir uns bei DOK Leipzig und initiieren den ARD TopDocs-Wettbewerb.“

Speed Dating für serielles Erzählen (11:15 – 13:00 Uhr Leipzig, Augustusplatz 9a, Raum 03001)

Der MDR veranstaltet an diesem Tag ein öffentliches Speed Dating für serielles Erzählen. Gesucht werden Highend-Doku-Serien für die ARD-Mediathek. Dafür werden gebraucht: packende Geschichten, engagierte junge Produzentinnen und Filmemacher. Es gibt in der ARD für jedes Genre Ansprechpartner. Einige davon sind am 30.10.2024 in Leipzig vor Ort, um über originelle Erzählformate und Ideen ins Gespräch zu kommen. Die Macher der AGs „Doku-Serie“, „Geschichte“, „Kultur“ und „Doku-Soap“ werden anwesend sein. Nach einer kurzen Einführung - Wer sind wir? Welche Stoffe wünschen wir uns? Wie ist der Weg von der Idee bis zum Release? - werden individuelle Einzelgespräche angeboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Projekte pitchen und mit den ARD-Vertretern über die Umsetzung sprechen. Für Rückfragen steht interessierten Produzierenden Katrin Kleefisch per Mail ( Katrin.Kleefisch@mdr.de, Redaktion Geschichte & Dokumentation beim MDR) zur Verfügung. Auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen.

„Generation Ukraine“ Projektpräsentationen (13:00 bis 15:30 Uhr, Passage Kinos)

In dieser exklusiven Rohschnitt-Präsentation werden sechs einzigartige Projekte der Initiative „Generation Ukraine“ vorgestellt. „Generation Ukraine“ ist eine Initiative von ARTE und seinen europäischen Partnern, die ukrainische Filmemacherinnen und Filmemacher durch die Koproduktion von zwölf Dokumentarfilmen unterstützt. Die Filme erforschen die ukrainische Realität von innen heraus und portraitieren die Auswirkungen des Krieges auf die Menschen, das Land, die Körper und die Seelen. Ab Dezember 2024 werden die Filme regelmäßig im ARTE-Programm prominent platziert.

Der MDR ist den zwei langen Dokumentarfilmen „The Blessed“ und „Silent Flood“ (Veröffentlichung beider Filme im Herbst 2025) beteiligt.

Link zur Veranstaltung:

https://www.dok-leipzig.de/en/generation-ukraine-rough-cut-presentation

Special Screening am Abend des 30.10.2024

Das Special Screening des MDR in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs beginnt um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gezeigt wird die internationale MDR-Koproduktion „Nice Ladies“ über eine Gruppe ukrainischer Cheerleader im Alter 50+, die durch den Krieg vor großen Herausforderungen stehen. In dem Film von Mariia Ponomarova, Labyrint Film/MDR 2024, bereitet sich das Cheerleading-Team „Nice Ladies“ – allesamt gestandene Frauen jenseits der 50 – in Charkiw, im Nordosten der Ukraine, auf die Europameisterschaften im Cheerleading vor. Sie müssen sich über Selbstzweifel und soziale Vorurteile hinwegsetzen, denn es gibt allein die Kategorie 25+, in der sie auftreten können. Dann verändert der brutale Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine alles. Die einen gehen, die anderen bleiben. Werden die „Nice Ladies“ als Team überleben?

