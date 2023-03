CASIO Europe GmbH

CASIO führt neue wissenschaftliche Taschenrechner ein

Moderne ClassWiz-Serie mit bewährten Funktionen, intuitiver Userführung und ansprechendem Design

CASIO hat heute die Markteinführung der technisch-wissenschaftlichen Rechner der neuen ClassWiz-Serie bekanntgegeben. Die Modelle fx-82DE CW, fx-85DE CW, fx-87DE CW und fx-991DE CW zeichnen sich durch ein besonders intuitives und benutzerfreundliches Design aus. Zusätzlich zu einem hochauflösenden LCD-Display besitzen die Rechner ein ansprechendes Tastendesign und Keyboard-Layout, das sich von denen anderer wissenschaftlicher Taschenrechner absetzt.

Verbesserte Lesbarkeit und intuitive Handhabbarkeit

Die neue ClassWiz-Serie enthält das weltweit erste hochauflösende Graustufen-LCD mit vier Helligkeitsabstufungen und ermöglicht, im Vergleich zu herkömmlichen Modellen, eine noch deutlichere Darstellung mathematischer Ausdrücke. Im neuen Display ist zudem die aktuelle Eingabestelle leichter zu erkennen. Das angepasste Tastendesign fördert eine intuitivere Bedienung und Handhabbarkeit.

Neue Funktionen für mehr Lernspaß und Funktionsspeicher

Zusätzlich zum LCD-Display und einem angepassten Design bietet der fx-991DE CW erweiterte Berechnungsfunktionen. Neben der Unterstützung grundlegender Berechnungen ermöglicht der Rechner das numerische Lösen von Gleichungen in natürlicher Darstellung sowie die Nutzung einer einfachen Tabellenkalkulation. Darüber hinaus bieten die Rechner der neuen ClassWiz-Serie einen verbesserten Funktionsspeicher oder die Mathebox-Anwendung, mit der bis zu 250 Würfel- bzw. Münzwürfe simuliert werden können. Diese Angebote fördern die Neugier der Schülerinnen und Schüler und motivieren zum Lernen.

ClassPad.net-Verbindung unterstützt digitale Lernumgebungen

Die Rechner der ClassWiz-Serie lassen sich zusammen mit ClassPad.net nutzen, einer betriebssystemunabhängigen Mathematik-Software im Browser.

Die Ergebnisanzeige kann mittels Tastendruck auf dem Taschenrechner in einen QR-Code umgewandelt werden und so von einem Smartphone oder Tablet erfasst werden. Mit Hilfe von ClassPad.net lassen sich so Graphen, Diagramme und Tabellen zu den erfassten Daten anzeigen und analysieren. Auch Bedienungshilfen lassen sich so abrufen.

fx-991DE CW, fx-85DE CW, fx-87DE CW, Modell Technische Daten:

Abmessungen: Größe: 10,7 × 77,0 × 162 mm

Gewicht: ca. 95 g (einschließlich Batterie)

Zwei-Wege-Stromversorgungssystem mit Solarzelle und 1 LR44-Knopfbatterie

2 Jahre Batterielebensdauer (bei täglicher Nutzung von 1 Stunde)

Automatische Abschaltung: Nach ca. 10 Minuten Nichtbenutzung

Hauptzubehör: Hardcase

fx-82DE CW, Modell Technische Daten:

Abmessungen: Größe: 13,8 × 77,0 × 162 mm

Gewicht: ca. 100 g (einschließlich Batterie)

Batterie R03

2 Jahre Batterielebensdauer (bei täglicher Nutzung von 1 Stunde)

Automatische Abschaltung: Nach ca. 10 Minuten Nichtbenutzung

Hauptzubehör: Hardcase

Über die CASIO Europe GmbH

CASIO gehört zu den international führenden Herstellern elektronischer Konsumgüter. Getreu dem Grundsatz "Kreativität und Beitrag" widmet sich das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1957 der Entwicklung von Produkten, die sich durch moderne Technologie und innovative Designsprache auszeichnen. Heute umfasst die Produktpalette von CASIO unter anderem Rechner, Uhren, Musikinstrumente sowie Handy-Terminals.

Schul- und Grafikrechner von CASIO

CASIO bietet ein breites Sortiment an Schul- und Grafikrechnern an. Die Modelle sind angepasst an die Anforderungen der unterschiedlichen Schultypen. Ob technisch-wissenschaftlicher Rechner oder Grafikrechner mit/ohne Computer Algebra System - der Einsatz unterliegt in Deutschland den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer.

Für die Mehrzahl der Modelle gibt es bediengleiche Softwareprodukte, die eine schnelle und unkomplizierte Unterrichtsvorbereitung und eine lebendigere Unterrichtsgestaltung ermöglichen. Für Lehrkräfte bietet CASIO ein umfassendes Supportprogramm mit kostenfreien Workshops und Fortbildungen, Unterrichtsmaterialien, einem kostenlosen Schulrechnerverleih und vielem mehr.

