Faber-Castell

Faber-Castell AG: Dirk Engehausen ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Bild-Infos

Download

Stein (ots)

Die Faber-Castell AG hat Dirk Engehausen zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Engehausen tritt die Nachfolge von Gerhard Berssenbrügge an, der aus regulatorischen Gründen zum Jahresende 2023 aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Engehausen, ehemaliger CEO der Schleich Gruppe, einem führenden Hersteller von realistischen Figuren und Spielsets, bringt langjährige Erfahrungen aus der Spielwarenbranche mit. Vor seiner Tätigkeit bei Schleich war er Vertriebsvorstand bei Tchibo und hatte über 20 Jahre lang verschiedene Positionen bei Lego inne, unter anderem als Vorstand für das Europageschäft.

"Ich fühle mich geehrt, Teil der Faber-Castell Familie zu sein und zum weiteren Erfolg des Unternehmens beitragen zu können", so Dirk Engehausen. "Faber-Castell ist ein Unternehmen mit einer reichen Geschichte und einer starken Verpflichtung zu Qualität und Innovation. Ich freue mich auf das Teamwork innerhalb des Gremiums sowie die Zusammenarbeit mit der gräflichen Familie, dem Vorstand und dem Managementteam, um das Wachstum voranzutreiben und Werte für alle Stakeholder zu schaffen."

Über Faber-Castell:

Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und seit neun Generationen im Besitz der Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl der Produktinnovationen. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete das Unternehmen mit 649 Mio. EUR den zweithöchsten Gruppenumsatz der Geschichte.

Original-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell