Faber-Castell

Wechsel im Aufsichtsrat von Faber-Castell

Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Berssenbrügge verlässt das Gremium zum Jahresende

Dirk Engehausen als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

Stein (ots)

Zum Ende des Jahres 2023 legt Gerhard Berssenbrügge gemäß den unternehmensinternen Regularien altersbedingt sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der Faber-Castell AG nieder. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats rückt der ehemalige CEO der Schleich Gruppe, Dirk Engehausen nach.

Berssenbrügge hatte den Aufsichtsrat seit 2015 geleitet. Zuvor war er vier Jahre lang Mitglied des Gremiums. "Wir bedanken uns bei Gerhard Berssenbrügge, der unser Unternehmen mit viel Verantwortungsbewusstsein und profundem Konsumgüter- und Marken-Knowhow viele Jahre lang ausgezeichnet beraten und in dem so wichtigen Transformationsprozess der letzten Jahre hervorragend unterstützt hat." so Charles Graf von Faber-Castell, der als Vertreter der Gesellschafterfamilie der 9. Generation Mitglied im Aufsichtsrat ist. "Die Entwicklung der Faber-Castell Gruppe wäre ohne den Beitrag von Herrn Berssenbrügge nicht so erfolgreich verlaufen."

"Meine Aufgabe habe ich immer mit großer Freude und Engagement wahrgenommen," so Berssenbrügge. "Ich habe viele Veränderungen begleitet und ich bin zuversichtlich, dass Faber-Castell für die Zukunft gut aufgestellt ist. Ich freue mich, dass Herr Engehausen mit seinem Erfahrungshorizont den Aufsichtsrat ab 2024 bereichern wird. Ich bin sicher, die relevanten Branchenkenntnisse von Hr. Engehausen werden dazu beitragen, die richtigen Weichen für das Unternehmen zu stellen."

Dirk Engehausen leitete über acht Jahre lang erfolgreich das Spielwarenunternehmen Schleich, Markenhersteller von realistischen Figuren und Spielsets. Zuvor war er unter anderem als Vorstand Vertrieb bei Tchibo sowie über 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei Lego tätig, zuletzt als Vorstand für den Geschäftsbereich Europa.

Über Faber-Castell:

Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und seit neun Generationen im Besitz der Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl der Produktinnovationen.

Original-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell