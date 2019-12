WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH

Effektstarke Feuerwerksneuheiten für Silvester

WECO bringt wieder neue und innovative Feuerwerksartikel auf den Markt

Eitorf (ots)

Deutschlands größter Feuerwerkshersteller WECO Feuerwerk hat in diesem Jahr neben imposanten Batterie- und Verbundfeuerwerken auch neue Raketen-Sets mit abwechslungsreichen Effekten und hochwertige Partyartikel ins Sortiment aufgenommen. Der Klassiker "Dicke Brummer" kehrt zudem als XXL-Version zurück. Das Unternehmen führt Feuerwerksartikel, die in jedem Preissegment spektakuläre Bilder in den Himmel zaubern.

Zum Jahreswechsel werden wieder zahlreiche Menschen der Tradition nachkommen, das neue Jahr mit einem Feuerwerk feierlich willkommen zu heißen. Seit mehreren Jahren ist der Trend zu Batterie- und Verbundfeuerwerken ungebrochen. Dieses Produktsegment bietet unzählige, imposante Effektkombinationen und verspricht eine unvergessliche Silvesternacht für ambitionierte Hobby-Feuerwerker und die ganze Familie. In diesem Jahr präsentiert WECO Feuerwerk wieder zahlreiche Produktneuheiten, darunter auch imposante Batterie- und Verbundfeuerwerke, die das umfangreiche Sortiment des Marktführers abrunden.

Schussgewaltige Effektbatterien und Verbundfeuerwerke

Ein Highlight in der höheren Preisklasse ist das effektstarke Verbundfeuerwerk Atomizer. Es feuert nacheinander vier großkalibrige XXL-Batterien über eine Brenndauer von 125 Sekunden. Die insgesamt 149 Schuss beginnen mit schnellen Kometenaufstiegen, kombiniert mit farbintensiven Multicolor-Buketts und werden gefolgt von wunderschönen Silber-Kometen mit Kamuro-Effekten sowie Knattersternen. Highlight sind die in Fächern geschossenen Salven mit roten Falling Leaves, kombiniert mit farbigen Buketts und Knatter-Effekt.

Auch die 49 Schuss der XXL-Gold-Effekt-Fächer-Batterie Dreamland vereinen sich zu einer traumhaften Komposition. In insgesamt sieben in Fächerform geschossenen Siebener-Salven, thronen über seicht aufsteigenden Gold-Kometen mächtige Goldpalmen, getoppt von funkelnden, blauen Sternen. Mit 121 effektstarken Schuss verspricht die Kometen-Effekt-Batterie Spitfire Feuerwerksspaß der Extraklasse im mittleren Preissegment. Auf herrliche Brokat-Kometen mit roten, grünen und blauen Spitzen folgen Gold-Kometen mit bunten Sternen. Das Finale bilden prächtige Brokat-Kronen sowie rasante Knatter-Effekte.

Raketensortiment mit Smiley-Effekten

Der Feuerwerkshersteller mit Sitz in Eitorf/Sieg hat auch sein Angebot im Bereich der Raketensortimente und Partyartikel erweitert. Das 12-teilige Raketen- und Kugelraketensortiment Chronos garantiert abwechslungsreiche und eindrucksvolle Effekte: Es enthält acht Profi-Raketen sowie vier Kugel-Raketen mit brillanten Brokat-Kronen, roten Knatter-Palmen, Blinkstern-Buketts und prächtigen Goldpalmen sowie den beliebten Smiley-Effekten. Der klassische farbige Bodenkreisel mit Brummgeräusch kehrt als XXL-Version zurück: Die Packung "Dicke Brummer XXL" enthält insgesamt acht Stück und verspricht Feuerwerksspaß für Klein und Groß.

Für die Deko auf der Silvesterparty zu Hause oder bei Freunden hat WECO Feuerwerk seit diesem Jahr zudem völlig neuartige Knallbonbons im Sortiment. Sie sind in zwei Größen sowie jeweils als Silvester- und Party-Version erhältlich. Die Knallbonbons warten mit einer hochwertigen Partyfüllung inklusive Glitzer-Konfettiregen und Partytröte auf und garantieren Spaß auf jeder Party.

Feuerwerksartikel "Made in Germany" sind der Trend WECO beschäftigt an den drei Standorten Eitorf, Kiel und Freiberg zusammen an die 460 Mitarbeiter. "Als Marktführer fertigen wir etwa 40 Prozent unseres Gesamtumsatzes selbst in Deutschland. Dabei legen wir besonderen Wert auf die hochwertige Qualität, beeindruckenden Effekte und höchste Sicherheitsstandards unserer Artikel. Daher setzen wir auch weiterhin auf Batterien und Verbundfeuerwerke, denn sie sind besonders stand- und zündsicher", sagt Oliver Gerstmeier, Pressesprecher bei WECO Feuerwerk.

Kurz vor Silvester findet in Eitorf und Kiel wieder der beliebte Werksverkauf statt, bei dem WECO Feuerwerk wie gewohnt eine große Auswahl an Produkten aus dem regulären Sortiment anbietet. Darüber hinaus können sich Kunden die begehrten Überraschungspakete zu 30 oder 50 Euro sichern, die es exklusiv nur beim Werksverkauf gibt. In Eitorf bei Bonn findet der Werksverkauf an den folgenden Tagen statt: Samstag, 28.12. von 6-18 Uhr; Montag, 30.12. von 7-18 Uhr und Dienstag, 31.12. von 7-13 Uhr. In Kiel öffnet der Werksverkauf am Samstag, 28.12. und Montag, 30.12. jeweils von 6 bis 16 Uhr die Türen.

Pressekontakt:

WECO Feuerwerk GmbH

Oliver Gerstmeier

Bogestraße 54 - 56

53783 Eitorf / Germany

Tel.: 02243 883 304

E-Mail: oliver.gerstmeier@weco.de



Counterpart Group GmbH

Marc Pfeil / Britta Schöpfer

Spichernhöfe / Kamekestr. 21

50672 Köln

Tel: 0221 95 14 41 49 / -901

Fax: 0221 95 14 41 50

E-Mail : marc.pfeil@counterpart.de / britta.schoepfer@counterpart.de

