Deutscher Ethikrat

Öffentliche Tagung: Demokratie schützen - Demokratie stärken

Berlin (ots)

Demokratien stehen weltweit zunehmend unter Druck - auch die deutsche Demokratie. Was können wir tun, um sie zu bewahren? Auf seiner Jahrestagung am 17. Juni 2026 in Weimar fragt der Deutsche Ethikrat nach den Voraussetzungen einer gelingenden Demokratie. Die Anmeldung startet heute.

"Wir leben in bewegten Zeiten", sagt Helmut Frister, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. "Die Weltordnung, wie wir sie lange kannten, scheint aus den Fugen zu geraten. Während die einen um demokratische Mitbestimmung und Rechte kämpfen, hat die Demokratie für andere ihre Überzeugungskraft verloren. Dabei ist sie ein großer Schatz, der uns Freiheit, Teilhabe und Gleichberechtigung ermöglicht."

"Wie wichtig sind uns diese Werte?", fragt Judith Simon. Die stellvertretende Vorsitzende des Rates ist Sprecherin der Vorbereitungsgruppe für die Tagung. "Warum überzeugen sie einige nicht mehr? Und welche Voraussetzungen brauchen wir, damit unsere Demokratie stark bleibt? Diese Fragen wollen wir in den Mittelpunkt des Austauschs mit unseren Sachverständigen und dem Publikum stellen."

Dabei werden folgende Themen behandelt:

Was verstehen wir heute unter Demokratie?

Worin besteht die gegenwärtige Gefährdung demokratischer Ordnungen?

Was unterscheidet oder verbindet Entwicklungen in Deutschland mit globalen Phänomenen?

Welche Lehren lassen sich aus der deutschen Geschichte und aus internationalen Erfahrungen ziehen?

Welche Rolle spielen Gesellschaft, Politik und Recht sowie Wirtschaft, Medien und Emotionen für das Gelingen und das Scheitern von Demokratien? Und welche Auswirkungen hat die Krise der Demokratie wiederum auf diese Bereiche?

Welche Schutzinstrumente und Reformansätze stehen zur Verfügung, um demokratische Strukturen zu stärken?

Wie lässt sich Demokratie widerstands- und zukunftsfähig gestalten?

Das demokratische Miteinander soll dabei nicht nur analysiert und diskutiert werden - die Teilnehmenden können es in mehreren Workshops auch selbst erproben. Ein Praxisparcours mit Initiativen und Ausstellern macht darüber hinaus die Vielfalt demokratischer Bildungsarbeit und zivilgesellschaftlichen Engagements sichtbar und lädt zum Austausch ein. Auch das Onlinepublikum wird mit interaktiven Angeboten vielfältig einbezogen.

Zur Tagung

Die Jahrestagung ist öffentlich und kostenfrei. Für die Teilnahme vor Ort ist eine Anmeldung erforderlich. Die Liveübertragung im Internet kann ohne Anmeldung verfolgt werden. Für Hörgeschädigte stehen vor Ort und online eine Simultanmitschrift sowie eine Übertragung in Gebärdensprache zur Verfügung.

Jahrestagung des Deutschen Ethikrates

"Demokratie schützen - Demokratie stärken"

Mittwoch, 17. Juni 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr

congress centrum weimarhalle, UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar

Liveübertragung: www.ethikrat.org/live

Anmeldung: www.ethikrat.org/veranstaltungen/tagungen/anmeldung

Programm und Workshops: www.ethikrat.org/veranstaltungen/tagungen/demokratie-schuetzen-demokratie-staerken/

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