PHOENIX

SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic nach US-Intervention in Venezuela: "Brandgefährlich für die internationale Ordnung"

Bonn (ots)

3. Januar 2026 - Nach dem militärischen Eingreifen der USA in Venezuela und der Gefangennahme des Präsidenten Nicolás Maduro, hat der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Adis Ahmetovic, vor dramatischen Folgen gewarnt. "Der heutige Tag ist brandgefährlich für die internationale Ordnung, weil es eine Verschiebung dieser Ordnung ist, wie wir sie kennen, die bislang auf Regeln und Recht basierte", erklärte der Sozialdemokrat im Fernsehsender phoenix und fügte hinzu: "Das ist eine Zäsur für das Jahr 2026". US-Präsident Trump habe sich dafür entschieden, das Völkerrecht zu brechen und klar erkennen lassen, dass er bereit sei, Regime zu stürzen und durch neue zu ersetzen. "Die heutige Entscheidung, Venezuela zu bombardieren, ist illegal", stellte Ahmetovic fest.

Nun müsse man alles dafür tun, dass es nicht weltweit zu Nachahmungen komme. "Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite Putin dafür kritisieren, dass er die Ukraine völkerrechtswidrig überfällt, und heute überfällt Donald Trump Venezuela ohne UN-Mandat. Ich glaube, gerade reibt sich Peking die Hände, wenn es um die Frage Taiwans geht", mutmaßte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Trump habe aktuell gezeigt, dass es ihm nicht um internationale Prinzipien gehe, sondern er Politik allein nach seinen Maßstäben mache. Dennoch warnte Ahmetovic vor übereilten Schritten. "Zur Wahrheit gehört dazu: Die USA bleiben weiterhin Partner, denn Deutschland wie auch Europa sind in vielen Teilen abhängig von den USA, vor allem sicherheitspolitisch." Ohne die USA sei etwa ein Ende des Krieges in der Ukraine derzeit nicht denkbar.

