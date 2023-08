Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Hannover feiert Deutschlands einzige Glitterbox-Party - Ticket-Vorverkauf startet am 31. August

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Am 18. November 2023 feiert die erfolgreiche Megaparty Glitterbox mit einem hochkarätigen DJ-Lineup und heißen Showeinlagen im imposanten Ambiente des historischen Kuppelsaals im Hannover Congress Centrum (HCC) den schillernden Lifestyle der 70er-Jahre Disco-Dekade. Bereits zum fünften Mal lockt die Glitterbox mit zeitgenössischem Soul und Dancefloor-Hymnen Partygänger jeglicher Couleur aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden nach Hannover. Damit behauptet sich Niedersachsens Landeshauptstadt mit dem berühmten Ibiza-Party-Format neben London, New York, Dubai und Amsterdam als exklusiver Partystandort.

Das Line-up: Crème de la Crème der DJ-Szene

Hannovers Produzent und Haus-DJ Mousse T. versorgt seit der ersten Veranstaltung 2019 die Glitterbox-Familie mit dröhnenden Beats. Neben dem Lokalmatador stehen internationale DJs wie der New Yorker Produzent Harry Romeo und die Londoner House-Music Legende Dave Lee (JN) sowie Sophie Lloyd aus London am Plattenteller. Aus Chicago eingeflogen sorgt DJ Jamie 3:26 für beste Vibes. Mit einem Soundtrack aus Nu-Disco und klassischem House heizen die Star-DJs dem feierwütigen Partyvolk ein. Dazu sorgen heiße Showeinlagen von internationalen Dragqueens und einem Aufgebot an Tänzerinnen und Tänzern für furioses Beachfeeling mitten im November.

Die Location: hedonistisch feiern im historischen Ambiente des Kuppelsaals

Herausragendes Ambiente für eine herausragende Party: In Hannover trifft die Glitterbox auf das markante Bauwerk aus dem Jahr 1914: das HCC. Der Kuppelsaal ist mit bis zu 3.600 Plätzen der größte Konzertsaal Niedersachsens und einer der schönsten Festsäle Europas. Getanzt wird unter dutzenden Diskokugeln zu Konfettiregen und künstlichem Nebel. Spektakulärer könnte der Kontrast kaum sein.

Der Vorverkauf startet am 31. August - jetzt schon Tickets sichern

Nach den ausverkauften Partys 2019, 2021 und 2022 werden auch in diesem Jahr wieder 3.000 Feiernde jeglicher Couleur erwartet. Promis zieht die hochkarätige Party aus Ibiza in dem anspruchsvollen Ambiente ebenso an wie die Kunst- und Kulturszene. Auch in der Disco-Diva- und LGBTQ-Szene genießt die Galaxie aus Pailletten, Glamour, Glitter und dröhnenden Bässen höchste Aufmerksamkeit.

Glittterbox setzt Maßstäbe in der Klublandschaft

Seit Jahren ist die Glitterbox eine der erfolgreichsten Partys auf der Hot-Spot-Insel Ibiza. Deutschlands einzige Glitterboxparty in Hannover ist seit 2019 fester Bestandteil der House- und Discoszene geworden. Seitdem sorgt das Format für ausverkaufte Abende.

Veranstalter der hiesigen Glitterbox ist die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), die auch das Maschseefest und den internationalen Feuerwerkswettbewerb in Hannover Herrenhausen ausrichtet. Hannovers Hitproduzent Mousse T. ließ damals seine Kontakte spielen, um zusammen mit HVG-Eventorganisator André Lawiszus das Prestigeevent nach Hannover zu holen.

"Wir wollen mit dem Format Hannovers Nightlife nicht nur für die junge Szene attraktiv halten. Menschen jeden Altes, jeder Nationalität und jeden Geschlechts sind willkommen. Die Glitterbox lebt und feiert die Vielfalt", betont HVG- Geschäftsführer Hans Nolte.

Extravagante Deko und neues DJ Setting

Die Glitterbox besticht durch extravagante Deko, Konfettikanonen, LED-Lichtshows und lange Bars. Der Aufbau wird in diesem Jahr leicht verändert, die Top Stars an den Turntables bekommen eine noch größere Bühne. Man darf gespannt sein.

Mehr Infos zur Glitterbox finden Sie unter www.visit-hannover.com/glitterbox

Die Glitterbox findet statt am 18. November 2023 im Kuppelsaal (HCC)

Einlass: ab 21 Uhr

VVK-Start: Donnerstag, 31. August 2023

Die Karten kosten 39 Euro, zzgl. VVK-Gebühr

Tickets gibt es unter www.Visit-Hannover.com/glitterboxtickets

Der VVK für VIP- und Backstage-Tickets startet voraussichtlich im September

Original-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuell