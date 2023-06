toom Baumarkt GmbH

Ausgezeichnet: toom.de ist Bester Online-Shop

DEUTSCHLAND TEST zeichnet toom erneut mit dem Prädikat "Bester Online-Shop" unter den Baumärkten aus

Köln (ots)

Zum wiederholten Mal ausgezeichnet: Der toom Online-Shop kommt bei Kund:innen laut einer aktuelle Umfrage von DEUTSCHLAND TEST sehr gut an und erhält als Spitzenreiter unter den Baumärkten das Prädikat "Bester Online-Shop".

Gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus Service-Value stellte DEUTSCHLAND TEST in einer bundesweit durchgeführten Online-Umfrage über 2.300 Online-Shops aus mehr als 170 Branchen auf den Prüfstand. Dabei wählten 835.000 Kund:innen, welche Online-Shops besonders beliebt sind. Im Bereich "Do-it-yourself (mit Niederlassung)" erhielt toom aufgrund der vermehrten Kund:innenwertung "sehr zufrieden" das Prädikat "Bester Online-Shop". Damit steht toom an der Branchen-Spitze des Online-Handels. "Im stationären Markt wie in unserem Online-Shop bieten wir unseren Kund:innen ein echtes Einkauferlebnis mit einer großen Bandbreite unserer Services", erläutert Elisabeth Jansen, Head of Digital Marketing & Customer Enablement bei toom. "Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die steigenden Erwartungen an unseren Online-Shop erfüllen. Doch an Stillstand ist nicht zu denken", so Jansenweiter.

Das Serviceangebot auf toom.de wird stetig erweitert und auf die Kund:innen-Bedürfnisse angepasst: Selbermacher:innen finden dort Produkte und Informationen, aber auch reichlich Inspiration sowie nützliches Wissen rund ums Bauen, Wohnen und Gärtnern. Damit auch wirklich jede:r die Möglichkeit hat, das eigene Traumprojekt umzusetzen, bietet toom zwei verschiedene Wege an, die bestellten Waren zu erhalten: Kund:innen können entweder online reservieren und die Produkte kurze Zeit später selbst im Markt abholen oder sie bestellen online und lassen sich die Waren bequem nach Hause liefern. Neben den richtigen Produkten benötigen Hobbygärtner:innen und Heimwerker:innen oftmals Hilfestellung bei ihren Projekten. Mit dem Service "Videoberatung & Service-Chat" erhalten Kund:innen schnelle und kompetente Unterstützung dort, wo sie ihre Vorhaben umsetzen: zuhause, auf der Baustelle oder im Garten. toom Mitarbeiter:innen zeigen die Produkte live und empfehlen das richtige Werkzeug oder Material und sind als Problemlöser direkt mit den Kund:innen verbunden. Als Sofort-Videoberatung mit oder ohne Termin holen Selbermacher:innen sich die Profis direkt per Videoschalte auf toom.de nach Hause.

Über toom:

Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,1 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

