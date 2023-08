Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Zwei starke Partner für erfolgreiche Privatzimmervermittlung: Hannover Marketing & Tourismus GmbH kooperiert mit dem internationalen Dienstleister Bookiply

Hannover (ots)

Mehr Service und mehr Leistung für Hannovers "Messe-Muttis": Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) kooperiert künftig mit dem international agierenden Vermarktungs- und Servicedienstleister Bookiply bei der Privatzimmervermittlung.

"Ab dem 1. Januar 2024 richten wir uns mit der Digitalisierung der Privatzimmervermittlung durch die Kooperation mit Bookiply neu aus. Diese Kooperation ist besonders zu Messezeiten eine notwendige Ergänzung unseres Übernachtungsangebots, um die Wertschöpfung des Wirtschaftsraums Hannover zu erhalten", sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der HMTG.

Messe-Muttis 4.0 - HMTG digitalisiert Privatzimmervermittlung

Der neue Partner Bookiply unterstützt mit Komplettlösungen den Onlinevertrieb und verbessert so die Auslastung bei Privatvermietungen. Mehr als 20.000 Gastgeber und Gastgeberinnen nutzen bereits den individuellen Service und die benutzerfreundliche Anwendung zur Verwaltung von Unterkünften sowie die Expertise der Tourismusprofis.

In Hannover hat gerade zu Messe- und Kongresszeiten die Beherbergung in Privatunterkünften bei sogenannten Messe-Muttis eine lange, positiv behaftete Tradition. Für Hans Nolte ist die digitale Variante der Messe-Muttis daher eine begrüßenswerte Ergänzung zum Produkt-Portfolio der Zimmervermittlung: "Mehr Reichweite, bessere Auslastung, preisbewusste Unterkünfte zu Spitzenzeiten - die Erweiterung durch Bookiply macht nun auch die privaten Gastgeber fit für die Zukunft und hebt gleichzeitig die Vermietungen auf ein internationales Niveau."

Die Kooperation zwischen der HMTG und Bookiply tritt mit Ablauf des Geschäftsjahres 2023 in Kraft. Die Vermittlungsvereinbarungen sehen, wie auch schon in der Vergangenheit, den Ausschluss von sozial gefördertem Wohnraum bei temporären Vermietungen vor. Mit dieser Maßgabe soll unter anderem gewährleistet werden, dass auch zu Messen und Großveranstaltungen ausreichend sozialer Wohnraum in der Landeshauptstadt zur Verfügung steht.

Viele Vorteile für Vermieterinnen und Vermieter

Mit wenigen Klicks zur internationalen Sichtbarkeit, ein zentraler Ansprechpartner für alles - private Gastgeberinnen und Gastgeber profitieren auf ganzer Linie von der neuen Partnerschaft mit Bookiply. Und die HMTG steht als regionaler und beständiger Partner vor Ort jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Original-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuell