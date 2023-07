Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Hannover: Das Maschseefest 2023 ist eröffnet!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Vom 26. Juli bis zum 13. August wird Deutschlands größtes Seefest und ausgezeichnetes Food Festival rund um den Maschsee gefeiert.

Mit rund 100 kulinarischen Angeboten - von regionalen Spezialitäten bis zu internationalen Delikatessen - und dem umfangreichsten Bühnen- und Musikprogramm in der Geschichte des Maschseefests, ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Erwartet werden zu Hannovers Sommer-Highlight mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher.

Das 36. Maschseefest ist bei bester Stimmung gestartet! Das Wetter: wolkenverhangen, aber trocken. Um 17:57 Uhr haben Gastgeber Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay offiziell das diesjährige Maschseefest am Nordufer eröffnet. Vor den Augen zahlreicher Gäste und umringt von farbenfrohen Stelzenläufern, Akrobaten und Musikern, wurde symbolisch das rote Eröffnungsband durchtrennt.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay: "Wir sind stolz, dass es endlich losgeht. Das Maschseefest ist aus dem Eventkalender der Hannoveranerinnen und Hannoveraner und auch aus dem Kalender der internationalen Gäste nicht mehr wegzudenken. Die Vorfreude auf die nächsten 19 Tage ist groß."

"Durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg waren die Bedingungen im vergangenen Jahr nicht einfach. Nun knüpfen wir an den erfolgreichen Re-Start im Ausnahmejahr 2022 an und kehren zu gewohnter Stärke zurück. Das Maschseefest 2023 präsentiert sich als unangefochtenes deutsches Foodfestival Nummer eins, mit dem größten Showprogramm, das wir je hatten. Wir setzen damit die Maßstäbe für Deutschlands Fest-Kultur", sagt Hans Nolte.

"Paradies für Feinschmecker": Genuss-Oasen auf rund 20.000 Quadratmetern - eine kulinarische Weltreise von der Weinregion Mosel bis nach Mexiko

Das kulinarische Angebot ist eines der Highlights des Fests und macht der Auszeichnung von Gourmet-Experten alle Ehre. Internationale Gastronomie - von orientalisch über mexikanisch, asiatisch, skandinavisch bis zu hanseatisch - exklusiv, exotisch, gutbürgerlich und "auf die Hand" - die Vielfalt an Gaumenfreuden ist schier unermesslich auf Hannovers Seefest.

Insgesamt locken mehr als 100 Gastro-Stände mit Köstlichkeiten. Gäste können zum Beispiel in der neuen Straußwirtschaft Stein Wein Mosel am Geibel regionaltypische Speisen und Getränken aus der Weinregion Mosel probieren oder im Tulum am Nordufer Tacos, Steaks und beste Burger schlemmen. Das Bährenstarke Leuchtturmeck mit seinem markanten Leuchtturm serviert Bier- und Grillspezialitäten, in der stimmungsvollen Orient-Oase Al-Dar wird syrische Küche aufgetischt (beides Nordufer). Das Strandwärts am Ostufer lädt mit einer spannenden Karte (z.B. Spaghetti mit Pfifferlingen oder Pak Choi mit veganer Ente) und kühlen Cocktails in Lounge-Atmosphäre ein. Der Pier Garten (Ostufer) lockt mit Longdrinks und Weitblick auf das Wasser. Und im Food-Village am West- und Ostufer kann man sich mit allerlei Spezialitäten - von Fischbrötchen bis Fritten - für unterwegs stärken.

Das Maschseefest gehört zu den Top Ten von Europas Food Festivals

Das Maschseefest in Hannover ist von dem internationalen Reiseportal "Big 7 Travel" 2022 auf Platz 9 der besten Sommerfestivals für Genießer gewählt worden. Es gehört als einziges Fest in Deutschland zu den zehn besten in der Liste. Die Experten bezeichneten es als "Paradies für Feinschmecker". "Mit der Auszeichnung ist das Maschseefest einmal mehr international sichtbar, das ist eine Wertschätzung für alle Beteiligten", betont der HVG-Chef.

Mehr als 4.000 Sitzplätze, Tischreservierung möglich

Viele Restaurants rund um den Maschsee bieten während der 19 Festtage exklusive Events wie Winzerabende, Tastings, Sonntags-Brunchs und spezielle Themenabende an. Reservierungen sind unter www.maschseefest.de/tischreservierung möglich.

Rund 200 Musik- und Showacts, alles Open Air und kostenlos

Das diesjährige Maschseefest wartet mit einem bunten Bühnenprogramm auf, das es in der Historie des Seefests so umfangreich noch nie gegeben hat. Junge Stars, Cover-Bands, Shanty-Chöre, DJs, irische Folkmusik, Chillout-Sounds - rund um den See schwappen die unterschiedlichsten Soundwogen über die Schauplätze. Das vollständige Programm finden Sie unter www.maschseefest.de: Dazu gibt's Weinproben, Cocktailabende, Clubnächte, Bootsfahrten, Strandpartys, Ruhezonen, Trubel-Promenaden und vieles mehr, alles im Herzen Hannovers.

Rendezvous mit dem Star: Der Maschsee im Mittelpunkt

Dem Maschsee kann besonders zum Fest keiner das Wasser reichen - er ist der Star des Sommers. Sonnenuntergang unter Palmen, naturnah am Wasser mit Blick auf die urbane Skyline der Landeshauptstadt Niedersachsens - das ist einzigartig. Tagsüber kann man in den Booten der ÜSTRA Maschseeflotte eine Rundfahrt genießen, abends romantisch den Sternenhimmel angucken.

Schwimmende Stars: Das NRK-Entenrennen

Richtig in Szene gesetzt wird der See nochmals am letzten Wochenende. Beim 12. Entenrennen vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) gehen am 12. August um 16 Uhr 100 Big Ducks und 5.000 kleine Race Ducks für einen guten Zweck an den Start. Bis zum 8. August kann für die schönste Big Duck abgestimmt werden. Die Race Ducks können für eine Spende von 5 Euro adoptiert werden.

Mehr Infos finden Sie unter www.maschseefest.de/programm

Kinderwiese: FerienCard feiert ihr 50stes Jubiläum beim Maschseefest - Angebot für Familien auf 18 Tage erweitert

Die große Kinderwiese vor der Heinz von Heiden Arena lädt in diesem Jahr mit einem erweiterten Angebot jeweils von 14 bis 19 Uhr zum Klettern, Basteln, Toben und Kinderschminken ein. Höhepunkt auf dem Areal ist das bunte Jubiläumsprogramm zu 50 Jahren FerienCard, das mit einem fetten Festival vom 11. bis 18. August gefeiert wird. Auch die beliebte üstralala sticht mit ihren Piraten wieder in See. Tickets gibt es ausschließlich gegen Barzahlung und nur bei ÜSTRA Reisen GmbH, Nordmannpassage 6, 30159 Hannover. Mehr Infos zum Kinderprogramm finden Sie unter www.maschseefest.de/programm

Hin und weg: Tipps zur An- und Abreise und Parken

Die HVG empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eigens für das Maschseefest pendelt die Sonderbuslinie 267 der ÜSTRA zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad. Auch die Ringlinie 100/200 sowie die Linie 800 bedienen die Maschsee-Haltestellen. Den Übersichtsplan gibt es unter www.maschseefest.de. In den Bussen und Bahnen der ÜSTRA ist auch das "49-Euro-Ticket" gültig. Der Fahrdienst MOIA bietet ebenfalls extra Haltepunkte rund um den Maschsee an, die in der App einsehbar sind. Für das gesamte Maschseefest steht der Schützenplatz als zusätzlicher Parkplatz zur Verfügung, Tagesgebühr: fünf Euro. Tipp: Stauverhindernde NUNAV-App nutzen! Neben zahlreichen Fahrradparkplätzen wird es einen festinstallierten Radweg auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer geben. Der eigentliche Radweg direkt am Maschsee wird "außer Betrieb" genommen. E-Scooter können auf einem zentralen Parkplatz im Bereich der westlichen Planckstraße geparkt werden.

Erlebnispaket - Übernachtungsangebot

Für alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannover verbinden möchten, bietet die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtes Gruppenspecial an. Infos unter www.maschseefest.de

Original-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuell