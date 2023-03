Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Hannover entspannt - von vielfältigen Aktivitäten bis zu purer Erholung!

Urlaub, Ferien, verlängerte Wochenenden - beste Voraussetzungen, um einen Kurztrip in die Urlaubsregion Hannover zu starten. Mit dem Frühling beginnt für viele die Reisesaison, und Anlässe für einen Kurztrip gibt es in den kommenden Wochen genug. Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten bieten sich dabei besonders an, die Urlaubsregion Hannover zu entdecken. Passend dazu startet ab 22. März die Frühjahrskampagne der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) mit Tipps für einen Städtetrip inklusive Natur! "Hannover entspannt" steht dabei über großformatigen Fotos vom Sonnenuntergang am Maschsee, einer Bootsfahrt im Erlebnis-Zoo oder einer Auszeit auf dem Ballhofplatz. Großflächenplakate der insgesamt fünf Motive laden im Umkreis von 100 bis 250km von Hannover zu einem Kurzurlaub ein. Schwerpunkte der Kampagne sind dabei Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein.

Hans Nolte, Geschäftsführer der HMTG zu den aktuellen Aktivitäten: "Hannover bietet die ideale Kombination aus Kultur, Stadtteilleben und Naherholungsgebieten. Der Trend zu Kurztrips in Deutschland hält weiter an - hier hat Hannover besonders auch für Familien in diesem Jahr wieder viel zu bieten."

Deutschlandweite Radiobeiträge, Advertorials in Stadtmagazinen, im Beileger der Süddeutschen Zeitung sowie in deutschen, dänischen, niederländischen und österreichischen Reisemagazinen geben darüber hinaus zahlreiche Tipps für einen Kurzurlaub zwischen Urbanität und Naherholung. Online- und Social-Media-Aktivitäten präsentieren Hannover als attraktives Reiseziel und geben über den direkten Link zu visit-hannover.com zahlreiche Informationen zu den Kultur-for-free Rundgängen, aktuellen Veranstaltungen oder dem Roten Faden.

Hannover digital erleben

360° Impressionen vieler Sehenswürdigkeiten in Hannover und der Urlaubsregion lassen den Kurzurlaub schon von zu Hause aus zu einem besonderen Erlebnis werden. Entspannt die Highlights der Region Hannover entdecken, den nächsten Ausflug planen oder sich durch die Geheimtipps der Region Hannover klicken.

Ziel der Marketingaktivitäten ist es, die Aufmerksamkeit für die Region Hannover als Reiseziel auf nationaler und internationaler Ebene zu steigern und so den Tourismus zu fördern.

Original-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuell