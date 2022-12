Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Pferderegion Hannover entdecken - Werbeoffensive startet zur Messe Pferd & Jagd

Hannover (ots)

Traumhafte Ausreitwege, gemütliche Fachwerkhöfe, eine Vielzahl an Reitvereinen und -betrieben, dazu Sehenswürdigkeiten und vielfältiges Freizeitvergnügen - das ist die Pferderegion Hannover! Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) hat zum Start der "Pferd & Jagd" - Europas größter Messe für Reiter und Naturliebhaber - ihre Marketingaktivitäten rund um das Thema Pferderegion Hannover gestartet.

Pferdeliebhaber, die ihrer Leidenschaft auch im Urlaub nachgehen möchten, sind in den pferdefreundlichen Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Uetze und Wedemark herzlich willkommen. Im Norden der Urlaubsregion Hannover wird der Reittourismus mit individuellen Angeboten besonders gepflegt.

Einen Überblick zum vielfältigen Angebot gibt dabei die kompakte Broschüre zur Pferderegion Hannover - von Erlebnisreiten und Kutschfahrten, über Ponyreitschulen und therapeutischem Reiten bis hin zu Wellness-Angeboten für Pferd und Reiter. Reittouren zum Entdecken, Gutshöfe und Reitvereine und viel Wissenswertes rund ums Pferd wird im handlichen Magazin-Format auf 32 Seiten vorgestellt. Die ersten Exemplare werden vom 08. bis 11. Dezember 2022 auf der Messe Pferd & Jagd verteilt und liegen dem aktuellen Reitsportmagazin bei. Rund 200 Großflächenplakate in Hessen, Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen werben ab Anfang Dezember für die Pferderegion Hannover.

Hans Nolte, Geschäftsführer der HMTG, zu den Marketingaktivitäten: "In der Urlaubsregion Hannover finden Pferdeliebhaber attraktive Möglichkeiten: Durch die kurzen Wege und sehr guten Verbindungen können unsere Gäste tagsüber bei einer Reittour die Natur genießen und abends im Staatstheater oder Varieté-Theater hochkarätige Kultur erleben. Zwischen Stadt und Land, Kultur und Natur gibt es hervorragende Bedingungen für Reiter und Pferd."

Zwischen Wiesen, Weiden und Feldern liegen mit dem Wöhler-Dusche-Hof in Isernhagen, dem Wietzepark, zahlreichen Hofläden, der Bockwindmühle in Uetze oder dem Geo-Erlebnispfad am Brelinger Berg viele Sehenswürdigkeiten und Freizeiterlebnisse, die (fast) vom Pferderücken aus entdeckt werden können.

Die neue Broschüre und die aktuelle Werbeoffensive zur Pferderegion Hannover sind in Kooperation mit der Pferdeland Niedersachsen GmbH (PLN) entstanden. Die Gesellschaft betreut und berät ihre rund 150.000 Mitglieder unter anderem zu den Themen Tierschutz, Wirtschaftsfaktor Pferd und Pferdetourismus sowie Positionierung dieser Themen in der Öffentlichkeit.

"Der Pferdetourismus deckt einen wichtigen Teil im gesamttouristischen Angebot in Niedersachsen ab. Die Pferdeland Niedersachsen GmbH fungiert als Berater im Bereich des Pferdetourismus in Niedersachsen. Wir möchten, dass der Pferdetourismus immer weiter ausgebaut wird und viele Besucher unsere tolle Destination erleben können", freut sich Alexandra Duesmann, Geschäftsführerin der PLN.

Nicht nur Pferdeliebhaber lassen sich von den erstklassigen Veranstaltungen wie dem traditionellen Pferde- und Hobbytiermarkt in Burgdorf, der Schleppjagd mit der Niedersachsen Meute oder den Renntagen auf der Galopprennbahn Neue Bult begeistern. Der Veranstaltungskalender der Urlaubsregion Hannover ist stets abwechslungsreich und online unter: www.visit-hannover.com/urlaubsregion zu finden.

Die Broschüre zur Pferderegion Hannover als E-Magazin und zum Download sowie alle Informationen zu den Kommunen, Reittouren und Höfen sind abrufbar unter: www.visit-hannover.com/pferderegion

