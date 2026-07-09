FIZ Fisch-Informationszentrum e. V.

Wenn es heiß wird, hat der Fisch seinen großen Auftritt

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Hamburg (ots)

Ab 30 Grad kapituliert der deutsche Küchenzettel. Schnitzel und Schmorbraten treten den Rückzug an, gefragt ist, was leicht auf den Teller und schnell vom Herd kommt. Das Fisch-Informationszentrum (FIZ) erklärt, warum ausgerechnet Fisch der Sommer-Champion ist - und wie er auch bei tropischen Temperaturen sicher auf dem Teller landet.

Die Reflexe bei Hitze sind bekannt: Salat, Obst, irgendetwas Kaltes. Dabei übersieht mancher die naheliegendste Lösung. Fisch ist leicht, schnell zubereitet, wandelbar - vom Grillrost über den Ofen bis in die Salatschüssel. Er bringt genau die Unbeschwertheit auf den Tisch, die man an schwülen Abenden sucht, ohne dass am Ende der Genuss auf der Strecke bleibt.

"Im Sommer darf es unkompliziert sein - aber bitte mit Wow-Effekt. Genau das kann Fisch: Er braucht oft nur wenige Minuten auf dem Grill oder in der Pfanne und entwickelt mit wenigen Zutaten ein Aroma, das nach mehr schmeckt", sagt Fischsommelier Steffen Euler, seit mehr als 20 Jahren Kaufmann an der Fischtheke.

Der Rost gehört nicht nur dem Fleisch

Auf dem Grillrost dominiert hierzulande traditionell das Kotelett. Dabei spielt Fisch dieselbe Liga - oft mit dem besseren Ergebnis. Lachs, Forelle, Dorade, Makrele, Garnelen: Sie alle machen auf Rost, Plancha oder in der Grillschale eine gute Figur. Ein ganzer Fisch, gefüllt mit Kräutern, Zitrone und Knoblauch, holt das Mittelmeer auf die heimische Terrasse. Und er ist ein dankbarer Gast am Feuer: Denn die meisten Filets sind nach sechs bis zehn Minuten gar. Weniger Zeit am Grill, mehr Zeit am Tisch.

Leicht essen heißt nicht: weniger bekommen

Wer bei Hitze kleinere Portionen bevorzugt, muss auf Nährwert nicht verzichten. "Fisch ist der Beweis, dass leicht und nährstoffreich kein Widerspruch sind. Er liefert hochwertiges Protein mit allen essenziellen Aminosäuren, dazu Omega-3-Fettsäuren, Jod, Selen und Vitamin D. Und sein feinfaseriges Muskelgewebe wird beim Garen so zart, dass er auch bei Hitze gut vertragen wird und nicht belastet", sagt Julia Steinberg-Böthig, Ernährungswissenschaftlerin im FIZ.

Ob mediterran mit Gemüse, asiatisch mit Limette und Ingwer oder klassisch mit Kartoffeln und Dill: Fisch spielt praktisch jede kulinarische Rolle mit - und bringt gerade bei hohen Temperaturen die nötige Abwechslung.

Frische ist im Sommer keine Kür, sondern Pflicht

Bei sommerlichen Temperaturen verzeiht der Fischeinkauf keine Nachlässigkeit: Klare Augen, leuchtend rote Kiemen, feste und elastische Haut: So erkennt man bei ganzen Fischen Frische. Der Fisch sollte nach Meer riechen, nie nach Ammoniak. Filets brauchen eine glänzende, keine ausgetrocknete Oberfläche. Auch der Weg vom Laden nach Hause entscheidet mit: Bei Hitze gehört eine Kühltasche ins Gepäck. Zu Hause dann in den kälteste Bereich des Kühlschranks legen, null bis zwei Grad, und die Zubereitung möglichst noch am Kauf- oder Folgetag. "Gerade im Sommer entscheidet eine durchgängige Kühlkette über Qualität und Genuss", so Steinberg-Böthig.

Der Sommer als Einladung zum Ausprobieren

Die Grillsaison ist die beste Gelegenheit, das eigene Fisch-Repertoire zu erweitern: Lachs auf der Zedernholzplanke, Makrele direkt über der Glut, eine ganze Dorade gefüllt mit Knoblauch und Petersilie, Garnelenspieße mit Gemüse. Und auch kalt hat Fisch seinen Reiz - geräuchert im Salat, als Ceviche, in der Bowl oder mit Lachs über der Pasta.

"Wer einmal erlebt hat, wie aromatisch ein ganzer Fisch oder ein perfekt gegrilltes Filet vom Grill schmeckt, will diesen Geschmack nicht mehr missen. Fisch macht jeden Grillabend interessanter", sagt Fischsommelier Steffen Euler und hat noch einen ganz besonderen Grilltipp parat: "Damit Kabeljau-Loin auf dem Grill perfekt gelingt, das Filet auf einer dicken Zitronenscheibe statt direkt auf dem Grillrost garen. So nimmt der Fisch eine feine Zitrusnote an und bleibt saftig und stabil - ohne am Rost festzukleben oder zu zerfallen."

FIZ-Tipps für heiße Tage

Fisch in einer Kühltasche transportieren.

Bei 0 bis 2 °C im kältesten Bereich des Kühlschranks lagern.

Möglichst am Einkaufs- oder Folgetag zubereiten.

Erst kurz vor dem Garen würzen und grillen.

Mit saisonalem Gemüse, Kräutern und leichten Beilagen kombinieren.

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