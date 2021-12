Deutsche Postcode Lotterie

"Mein Lebenstraum wird wahr": Brockumerin jubelt über 700.000 Euro

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Brockum (ots)

Dank des gezogenen Postcodes 49448 AB geht der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie im Dezember in den Landkreis Diepholz in Niedersachsen. Eine Gewinnerin im Postcode jubelt über 700.000 Euro. In der dazugehörigen Postleitzahl freuen sich weitere 121 Teilnehmer*innen mit 150 Losen zusammen über weitere 700.000 Euro.

Bis Heiligabend sind es noch knapp zwei Wochen, Kerstin* schwebt aber schon jetzt auf Weihnachts-Wolke sieben: Da ihr Postcode 49448 AB gezogen worden ist, sackt sie beim Monatsgewinn im Dezember unglaubliche 700.000 Euro ein. "Jaaa, unser Traum wird endlich wahr. Jetzt kaufen wir uns einen eigenen Hof", sagt die 40-Jährige, blickt zu Ehemann Maik* und wischt sich die Freudentränen aus dem Gesicht. "Auf einen Schlag sind wir frei. Das ist ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Mir wird gerade eine große Last von den Schultern genommen."

Genau das nennt man wohl Lotterieglück: Kerstin nimmt nämlich erst seit Juni dieses Jahres mit drei Losen an den Ziehungen der Düsseldorfer Soziallotterie teil - wenige Monate später steht Glücksbote Felix Uhlig mit drei goldenen Umschlägen und drei Schecks in Höhe von je 233.333 Euro persönlich bei ihr vor der Tür. "Es ist wirklich unglaublich, aber vor ein paar Tagen habe ich geträumt, dass ich drei Schecks mit genau dieser Summe erhalte. Und jetzt ist aus dem Traum Wirklichkeit geworden."

"Ihr seid Engel auf Reisen und tut Gutes"

Für Kerstin, ihren Ehemann und die drei Töchter kommt der Gewinn genau zur richtigen Zeit. "Gerade in den vergangenen Jahren hatten wir es nicht leicht. Ich glaube nicht an Wunder, aber da hatten ein paar gute Seelen ihre Finger im Spiel. Mein Mann und ich haben das Team der Postcode Lotterie 'Engel in Rot' getauft. Ihr seid Engel auf Reisen und tut mit euerm Besuch Gutes - das passt doch wunderbar in die Vorweihnachtszeit."

Apropos Gutes tun - das war für Kerstin einer der Hauptgründe für die Teilnahme an den Ziehungen der Deutschen Postcode Lotterie. "Ich freue mich, mit meinen Losen soziale und grüne Projekte in der Nähe unterstützen zu können." Und ganz nebenbei kann sie sich nun ihren persönlichen Lebenstraum erfüllen. "Seit Jahren spiele ich schon mit dem Gedanken, in den sozialen Bereich zu wechseln. Ich möchte eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin beginnen und unbedingt anderen Menschen helfen. Mit diesem Gewinn bin ich finanziell unabhängig."

"Wir sind sehr glücklich"

Beim Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie teilen sich alle Lose im gezogenen Postcode 49448 AB 700.000 Euro. Dieselbe Summe verteilt sich auf alle Lose in der dazugehörigen Postleitzahl 49448. Deshalb haben weitere 121 Teilnehmer*innen ebenfalls Grund zu jubeln: Sie besitzen zusammen 150 Lose - das macht 4.666 Euro pro Los. Zwei von ihnen sind Sabine* und Carlos*. Das Paar, das eine Gaststätte betreibt, nimmt jeweils mit drei Losen teil und sahnt nun je 13.998 Euro ab. "Das ist so toll, wir sind sehr glücklich", sagt Sabine. "Wir haben unser Glück auch schon bei anderen Lotterien versucht, aber da hat es nicht geklappt. Wir machen auf jeden Fall weiter!"

Niedersachsen erneut im Postcode-Glück

Das nördliche Bundesland hat offenbar großes Lotterieglück. Erst im Juni fiel der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Wahrenholz. Dank des Postcodes 29399 BQ gewannen Dirk* und Thorsten* zusammen 700.000 Euro. 69 weitere Glückspilze mit der zugehörigen Postleitzahl 29399 freuten sich über zusammen ebenfalls 700.000 Euro. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Und auch ganz in der Nähe von Brockum wurde schon einmal über den Monatsgewinn gejubelt: Dank ihres gezogenen Postcodes 49393 BF jubelte im Juni 2019 Alexandra* aus Lohne (Oldenburg). Sie gewann 300.000 Euro, und mit ihr freuten sich 88 Postleitzahl-Gewinner*innen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Der gute Zweck gewinnt immer

Dank aller Teilnehmer*innen in Niedersachsen konnte die Soziallotterie seit ihrer Gründung 2016 bereits fast neun Millionen Euro für rund 330 Förderprojekte in diesem Bundesland bereitstellen. Im Landkreis Diepholz unterstützt sie unter anderem Stadtteilladen e.V. Der Verein in der Nähe der Dezember-Glückspilze fördert die Begegnung zwischen den Generationen, bringt Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen und bietet verschiedene Projekte als Hilfe zur Selbsthilfe an.

Dank der finanziellen Unterstützung konnte das niedrigschwellige Angebot Gesund im Stadtteil umgesetzt werden, das eine breite Palette von Angeboten im Bereich Gesundheit und Prävention bereithält, beispielsweise zu Themen wie Kochen und Ernährung. Mehr über das Projekt erfahren Sie hier.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihrem Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des eigenen Wohnorts sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden nunmehr insgesamt 1.400.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer*innen. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.300 Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner*innen. Lose können online unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80 erworben werden. Die Gewinner*innen werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 6. Januar 2022.

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell