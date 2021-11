Deutsche Postcode Lotterie

Deutsche Postcode Lotterie unterstützt RTL-Spendenmarathon mit einer halben Million Euro

Düsseldorf/Köln (ots)

Deutschlands längste Charity-Sendung ist eine TV-Institution: Seit nunmehr 26 Jahren macht sich der RTL-Spendenmarathon für die Belange der Schwächsten in unserer Gesellschaft stark - und zusammen mit ihrem internationalen Botschafter Toni Kroos steuerte die Deutsche Postcode Lotterie am Freitagabend in der Live-Sendung einen Scheck in Höhe von 500.000 Euro bei.

Klimawandel, Flutkatastrophe, Corona-Pandemie: Es ist sind vor allem Kinder, die unter den einschneidenden Folgen dieser Ereignisse leiden. Mit dem 24-Stunden-Spendenmarathon für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." setzt sich der Kölner Privatsender seit mehr als einem Vierteljahrhundert für eine bessere Zukunft aller Kinder ein.

Grußbotschaft von Weltmeister und Botschafter Toni Kroos

Um kurz nach 18 Uhr meldete sich in der Sendung zunächst Toni Kroos, Fußball-Star von Real Madrid, mit einer Grußbotschaft aus Spanien zu Wort und erklärte, warum er sich gerne als internationaler Botschafter für die Soziallotterie einsetzt: "Mit der Deutschen Postcode Lotterie gewinnt man zusammen und man hilft zusammen. Und das finde ich wichtig."

"Dem Schutz der Schwächsten besonders verpflichtet"

Anschließend überreichte Sascha Maas, Geschäftsführer der Deutschen Postcode Lotterie, RTL Charity Gesamtleiter Wolfram Kons einen großen Scheck über 500.000 Euro. "Als Soziallotterie fühlen wir uns dem Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft ganz besonders verpflichtet", sagte Sascha Maas. "Die seit fast zwei Jahren währende Corona-Pandemie und die Hochwasserkatastrophe im Sommer haben insbesondere Kinder hart getroffen. Daher war für uns schnell klar, dass wir uns beim RTL-Spendenmarathon mit einer größeren finanziellen Unterstützung einbringen möchten, um noch mehr Kindern unmittelbar helfen zu können."

Zweites RTL-Engagement der Soziallotterie

Für die Deutsche Postcode Lotterie war es nach 2020 bereits das zweite Engagement im Rahmen des RTL-Spendenmarathons. Sehr zur Freude auch von Wolfram Kons, Moderator und Charity Gesamtleiter RTL: "Es ist toll, dass sich die Deutsche Postcode Lotterie erneut für notleidende Kinder in Deutschland und der Welt einsetzt - und in diesem Jahr mit einer noch höheren Summe. Es gibt viele wichtige Kinderhilfsprojekte, die wir mit dieser großzügigen Spende unterstützen können."

RTL-Spendenmarathon ist ein Stück Fernsehgeschichte

Den RTL-Spendenmarathon gibt es bereits seit 1996. 1997 wurde die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gegründet, seit 2009 gibt es die RTL-Kinderhäuser. Seit Start des karitativen Engagements des Kölner Senders konnten mit mehr als 207 Millionen Euro hunderte Kinderhilfprojekte unterstützt werden. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt wurde nachhaltig geholfen.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des eigenen Wohnorts sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden nunmehr insgesamt 1.400.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer*innen. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.300 Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner*innen. Lose können online unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80 erworben werden. Die Gewinner*innen werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 2. Dezember 2021

