SCHÖNER WOHNEN

Speisen und Wohnen mit Stil

Mit diesen Tischen und Stühlen fühlen sich alle wohl und sind auf alles eingestellt

Hamburg (ots)

Hamburg, 11.7.2024. Der Esstisch ist die zentrale Anlaufstelle in jedem Zuhause. Hier kommen wir zusammen - vom Frühstück mit der Familie bis zum Dinner mit Freunden. Genügend Platz, bequeme Stühle und eine schöne Stimmung sorgen dafür, dass wir uns wohlfühlen. Unsere Tische und Stühle sind dabei auf jeden Anlass eingerichtet: Unsere Ausziehtische passen sich nicht nur ruckzuck der Anzahl der Gäste an, sie machen auch jeden Wohnstil mit. Natürlich, puristisch oder elegant? Entscheidend für die Ausstrahlung sind neben der Ausführung von Platte und Gestell auch die Stühle und die Raumgestaltung vom Boden bis zur Decke. Lassen Sie sich von unseren aktuellen Ideen fürs Esszimmer begeistern.

Wenn Wohnlichkeit und Gastlichkeit, Funktionalität und Klasse eins werden

Ausziehtische sind einfach praktisch. Bei Bedarf wachsen sie in Nullkommanichts über sich hinaus. Kommen Gäste oder die Verwandtschaft, verlängert eine Klappeinlage den Esstisch um 65 oder sogar um ganze 100 Zentimeter. An unseren Ausziehtischen können in der größten Variante bis zu 14 Personen Platz nehmen. Ist der Besuch verschwunden, macht sich der Tisch ruck, zuck wieder klein. Flexibilität bietet auch unser Stuhlsystem Switch, bei dem Sie zur Sitzschale im Bezugsstoff Ihrer Wahl ein Untergestell sowie Zusatzfunktionen nach Belieben kombinieren können. Auf bequemen Polsterstühlen vergeht die Zeit wie im Flug. Erst recht, wenn sie mit einer Dreh- und/ oder Schwingfunktion ausgestattet sind. Denn so können Sie sich jedem Gesprächspartner im Raum optimal zuwenden und bleiben in Bewegung.

Viel Freude beim Einrichten des Esszimmers und dem nächsten Dinner mit Freunden.

Das Bildmaterial sowie der aktuelle Inspirationsletter zum Thema Gastlichkeit stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf schoener-wohnen-kollektion.de.

Original-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuell