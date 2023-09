Beim Wohnen sparen: Diese Energiespartipps schonen Geldbeutel und Klima

Hamburg (ots) - Die Tage werden kürzer, die Natur kleidet sich in Herbstfarben, und wir freuen uns auf das, was kommt: auf gemütliche Stunden auf dem Sofa, kühlere Nächte, in denen wir gut schlafen und uns in kuschelige Bettwäsche und Decken hüllen. Wir lassen uns nun von Wohnideen inspirieren, die im Handumdrehen Behaglichkeit zaubern. Mit Zimt, Rostrot und erdigen Töne holen wir uns den Herbst direkt ins Haus: ...

mehr