Kill-Score-Rechner: Wie viele Klimatote hat Deutschland auf dem Gewissen?

Der durch unsere CO2-Emissionen verursachte Klimawandel kostet Menschenleben. Traditionelle CO2-Fußabdruckrechner und Nachhaltigkeitsindikatoren machen diese Realität jedoch schwer greifbar. Mit seinem Projekt "Kill-Score" macht der Ökonom Jakob Thomä die Auswirkungen unseres Handelns sichtbar, indem er abstrakte Zahlen in zukünftige Klimatote übersetzt.

Spätestens mit dem Hochwasser in Ahrtal haben wir erlebt, dass der Klimawandel auch in Deutschland Menschen töten kann. Doch wer trägt hierfür die Verantwortung? Das Projekt "Kill-Score" übersetzt auf der Website www.killscore.org als Erstes seiner Art auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse unseren CO2-Fußabdruck in potenzielle zukünftige Klimatote. Der "etwas andere" Fußabdruckrechner erlaubt Nutzern und Nutzerinnen, den Kill-Score von Ländern, Unternehmen, Finanzanlagen sowie dem individuellen persönlichen Kill-Score zu berechnen.

Das Projekt von Jakob Thomä, Ökonom und Mitinitiator der Nachhaltigkeitsplattform MeinFairMögen.de, zeigt auf, dass nicht-nachhaltiges Handeln tatsächlich Menschenleben kostet: Noch in diesem Jahrhundert werden voraussichtlich über 500 Millionen Menschen an den Folgen unseres Wirtschaftens sterben. Das wären fast doppelt so viele wie alle Kriegstoten und politischen Opfer des 20. Jahrhunderts zusammen.

Grundlage für die Website killscore.org ist das Buch "Der Kill-Score: Auf der Spur unseres ökologischen und sozialen Fußabdrucks", welches im Oktober als Spitzentitel beim Klett-Cotta Verlag erschien. Inspiriert sind das Buch und der Kill-Score-Rechner von der Erkenntnis, dass traditionelle Nachhaltigkeitsindikatoren häufig nicht verstanden werden. 10,8 Tonnen beträgt der durchschnittliche CO2-Fußabdruck in Deutschland (laut Umweltbundesamt) - doch was bedeutet diese Zahl? Welche Konsequenzen hat unser Handeln für die Umwelt ganz konkret?

"Wenn wir über Klimaschutz und die notwendigen Maßnahmen reden, werden oft sehr große Zahlen genannt", erklärt Thomä. "Dabei wissen jedoch die wenigsten, wie diese Zahlen einzuordnen sind. Wenn Deutschland beispielsweise im Jahr 2021 über 760 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen verursacht hat, ist das zwar eine enorme Zahl, jedoch fällt es schwer, diese in Relation zu setzen. Und wenn mir ein CO2-Fußabdruck-Rechner einen persönlichen Fußabdruck von 8 Tonnen CO2-Äquivalent ermittelt, bleibt die Frage: Ist das nun gut oder schlecht?"

Allein die DAX40-Unternehmen verursachen laut akademischer Prognosen nur mit ihren direkten und indirekten energiebedingten Emissionen über 60.000 zukünftige Klimaopfer pro Jahr. Zusätzlich würde jeder Deutsche nach pessimistischen Schätzungen und unter Beibehaltung des aktuellen durchschnittlichen CO2-Fußabdrucks im Laufe seines Lebens einen Klimatoten verantworten müssen. Damit gehen insgesamt selbst bei einer konservativen Schätzung pro Jahr knapp 200.000 zukünftige Klimatote auf das Konto von Deutschland.

Wissenschaftliche Grundlage für die Berechnung des Kill-Scores

Bei der Umrechnung der CO2-Emissionen in Klimatote stützen sich die Rechner auf der Website auf aktuelle wissenschaftliche Studien: "The Mortality Cost of Carbon" von Daniel Bressler aus dem Jahr 2021 sowie "The Human Cost of Anthropogenic Global Warming: Semi-Quantitative Prediction and the 1,000-Tonne Rule" von Richard Parncutt aus dem Jahr 2019. "Die Ergebnisse dieser beiden Studien liefern zwei verschiedene Szenarien als Grundlage für die Berechnung des 'Kill-Scores'", erklärt Thomä. "Während beim optimistischeren Modell ein zukünftiger Klimatoter pro 4.434 Tonnen CO2-Emissionen anfällt, geht das pessimistische Szenario bereits von einem zukünftigen Klimatoten pro 1.000 Tonnen CO2-Emissionen aus - etwa so viel CO2 wie jeder Deutsche durchschnittlich im Laufe seines Lebens verursacht."

Alle Hintergründe zum Projekt finden Sie auf www.killscore.org sowie Informationen zu Jakob Thomä unter www.killscore.org/autor.

