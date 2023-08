SCHÖNER WOHNEN

Einrichtungsideen für den Herbst: Jetzt wird's gemütlich!

Die Tage werden kürzer, die Natur kleidet sich in Herbstfarben, und wir freuen uns auf das, was kommt: auf gemütliche Stunden auf dem Sofa, kühlere Nächte, in denen wir gut schlafen und uns in kuschelige Bettwäsche und Decken hüllen. Wir lassen uns nun von Wohnideen inspirieren, die im Handumdrehen Behaglichkeit zaubern. Mit Zimt, Rostrot und erdigen Töne holen wir uns den Herbst direkt ins Haus: Wandfarben in natürlichen Nuancen schenken Räumen optisch Wärme, komfortable Sofas, Sessel und praktische Relaxer laden uns dazu ein, die Füße hochzulegen und es uns richtig gemütlich zu machen. Kissenhüllen setzen mit Farbe und Mustern spielerisch Akzente und dekorative Decken rufen "Komm kuscheln!". Für eine hyggelige Atmosphäre sorgen nicht nur die richtige Beleuchtung, sondern auch unsere flauschigen Teppiche, während uns die Sauberlaufmatten der Kollektion vor Nässe und Schmutz an regnerischen Herbsttagen schützen.

Entspannt auf der Couch lümmeln, fernsehen, lesen und Tee trinken - der Herbst hat durchaus seine schönen Seiten. Genießen wir sie!

Weiche Wonne: die neuen Kissen für den Herbst

Der Gewürzton Zimt ist beim Einrichten gerade groß angesagt. Im Mix mit kühlem Blau bildet der warme Ton einen spannenden Kontrast und gewinnt an Klasse. Die Vogel-Silhouetten der Kissen JOYFUL erinnern an Friedenstauben und setzen neben einem attraktiven Muster auch ein Symbol der Hoffnung und Freiheit aufs Sofa. Applikationen aus Micro-Velvet machen die Kissen MAGIC und MAGNOLIA zum zauberhaften Blickfang. Schwarz und Weiß sind Klassiker beim Wohnen und laden ein zum Spiel mit dem Stil: Kissen in verschiedenen Größen, mit grafischen oder floralen Mustern, spannenden Strukturen und feinen Details können munter miteinander kombiniert werden. Flankierende Farbtupfer bieten die Basic-Kollektionen SOLO und SOFT.

So richtig nett ist's nur im Bett: Unsere Bettwäsche-Neuheiten machen's möglich

Muntere Muster, feine Farben - mit Bettwäsche verwandeln Sie jedes Bett im Nu in eine Traumstation. Wer im Herbst vom Frühling träumen möchte: Die Wendebettwäsche MAGNOLIA lässt mit ihrem übergroßen Blütenmotiv jedes Schlafzimmer aufblühen. Grün, Zimt und Rosa - WAVES schwimmt auf der Trendfarben-Welle. Wem das zu aufregend ist, der lässt mit Bettwäsche-Set JUST optisch Ruhe einkehren: Helle Linien bilden im gleichmäßigen Rhythmus Karos auf dem weichen, wärmenden Baumwoll-Flanell - nordisch-gradlinig und zurückhaltend in den Farben Grau und Beige.

Wunderbare Wärmespeicher: Decken ersetzen den Pullover und dekorieren Sofa und Bett

Ordentlich gefaltet oder lässig gelegt - Decken rufen: "Komm kuscheln!" Sie wärmen, schenken Geborgenheit und sind das dekorative i-Tüpfelchen auf Sofas, Sesseln und im Bett. Ein Bettüberwurf gibt dem Schlafzimmer tagsüber das perfekte Finish. Nachts dient er am Fußende als Wärmequelle für kalte Zehen. Von schlichtem Grau bis zur Farbe der Saison, von uni bis dezent gemustert, von leichtem Strick bis Decken mit hohem Wollanteil. Die Plaids stimmen sich farblich auf unsere Dekokissen und Bettwäsche-Sets ab und können mit allen Textilien der Kollektion kombiniert werden.

Wärmstens zu empfehlen: Teppiche polstern harte Böden, schmeicheln Augen und Füßen

Ob praktisches Flachgewebe unter dem Esstisch, natürliche Wolle im Wohnzimmer oder weicher Shaggy im Schlafzimmer - Teppiche begleiten uns auf Schritt und Tritt. Sie sind vielfältig im Look, schaffen Atmosphäre, polstern Böden und schlucken Schall. Ein Lurexfaden verleiht dem handgewebten Wollteppich LUNA ein bisschen Glanz. Die Melange-Optik von ALURA und kleine Quasten in allen vier Ecken erinnern an Nomadenteppiche, wenn auch viel edler durch den hohen Viskoseanteil. Richtig gemütlich und weich wird es mit unsere Shaggys wie HEAVEN: Sie sorgen mit ihrem langen Flor für ein entspanntes Wohngefühl. Auch gemütlich: Handwebteppich FORA mit Strickoptik. Wie ein kuscheliger Pullover schmeichelt er den Fußsohlen und tut dem Raumklima gut.

Nässe im Herbst - gar kein Problem mit diesen Sauberlaufmatten

Dieses Empfangskomitee spart Arbeit und schont die Nerven. Beim Betreten der Wohnung begrüßen uns stilvolle Sauberlaufmatten mit einer wichtigen Mission: Sie saugen Nässe und Schmutz auf und schützen so Bodenbeläge in stark frequentierten Bereichen an der Haus- und Terrassentür, im Flur und in der Küche. Einige Unis und Muster-Dessins der Sauberlaufmatten gibt es zusätzlich zu den Standardgrößen auch im individuellen Wunschmaß.

Ruhezone in der dunklen Jahreszeit: gemütliche Sofas, Sessel und Relaxer

Besonders in der dunkleren Jahreszeit ist das Sofa Treffpunkt für die ganze Familie. Dabei passen sich unsere Polsterprogramme nicht nur der Anzahl der Nutzer und der Quadratmeterzahl des Raumes an, sondern auch in Stoff oder Leder dem persönlichen Geschmack. Machen Sie es sich gemütlich auf unseren Sofas und Relaxern, die sich je nach Modell durch eingebaute Motoren auf Knopfdruck Ihrer Wunschposition anpassen. Und braucht man an einem langen Herbstabend mal Zeit ganz für sich, dann ab in den Sessel!

Der Herbst kommt in stimmungsvollen Tönen: Wandfarben für eine Wohlfühlatmosphäre

Braune, graue und rostrote Töne der Naturell Kreidefarben spielen die herbstliche Farbpalette und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre. "Zauberhaftes Herbstbraun" aus der Sonderedition 2023 der Designfarben-Serie bringt wohlige Wärme und Wohnlichkeit an die Wand. Braune Farbnuancen erden uns, vermitteln das Gefühl von Sicherheit, Wohlbefinden und Behaglichkeit. Damit erdige Töne aber nicht zu schwer und rustikal wirken, brauchen sie Luft um sich herum. Den Raum also nicht zu vollstellen und mit schlichten, hellen Möbeln und Accessoires kombinieren

Lichtblicke im Herbst: die schönsten Leuchten der Saison

Ohne künstliche Lichtquellen würden wir im Herbst schon am Nachmittag den Durchblick verlieren. Damit wir uns zu Hause wohlfühlen, braucht es einen Mix aus Funktions- und Stimmungslicht. Die kluge Kombination verschiedener Leuchtenarten macht's möglich. Praktisch: Tischleuchte KIA, die nach dem Aufladen des Akkus keine Steckdose mehr braucht. Lässig: Pendelleuchte MACRA, die mit einem Schirm aus gedrehten und geflochtenen Papier Boho-Chic über den Esstisch hängt. Glamourös: Stehleuchte CREASE, die schwarzen Stoff in elegante Falten legt.

