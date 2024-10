KfW Research: Stimmung im Mittelstand trübt sich noch weiter ein

Frankfurt am Main (ots) - - Bundesbauministerium stellt Mittel zur Zinsverbilligung der KfW-Förderkredite bereit - Neues KfW-Produkt startet am 1. Oktober 2024 - Ziel ist Schaffung flächeneffizienter, preisgünstiger und klimafreundlicher Wohnungen Am 1. Oktober geht das KfW-Förderprodukt "Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment", kurz "KNN", an den Start. ...

