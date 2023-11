Maximum Media GmbH

DIEZ (Dubai Integrated Economic Zones Authority) in Dubai legt einen 136 Millionen US-Dollar schweren VC-Fonds zur Finanzierung von Tech-Start-ups auf

Dubai, VAE (ots)

Die Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ) hat heute angekündigt, einen Risikokapitalfonds (VC-Fonds) mit einem Volumen von über 136 Mio. USD aufzulegen. Diese Initiative richtet sich an lokale Unternehmen in der Stadt sowie an internationale Unternehmen, die sich in Dubai niederlassen wollen.

Der Fonds richtet sich schwerpunktmäßig auf die Finanzierung von Technologie-Start-ups und unterstützt die in der Dubai Economic Agenda D33 dargelegten wirtschaftlichen Ziele, indem er das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in verschiedenen aufstrebenden Sektoren fördert. Darüber hinaus spielt der Fonds eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Start-ups von der Pre-Seed-Phase bis zur Serie-B-Investitionsphase.

Eines der Hauptziele des Fonds ist es, die bestehenden Lücken in der Unternehmensfinanzierung zu schließen, insbesondere in den entscheidenden Entwicklungsphasen.

Dr. Mohammed Al Zarooni, Executive Chairman von DIEZ sagte, die Initiative setze auf Anpassungsfähigkeit, indem sie offen bleibe für neue Möglichkeiten und moderne Technologien, die mit den Zielen des Fonds übereinstimmen.

"Der VC-Fonds konzentriert sich in erster Linie auf strategische Investitionen in Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial. Unser Ziel ist es, Unternehmern aus verschiedenen Teilen der Welt zu ermöglichen, innovative Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Dieses Vorhaben wird dazu beitragen, die Position von Oraseya Capital als führendes Risikokapitalunternehmen für Start-ups zu stärken, das von Unternehmern und Investoren gleichermaßen nachgefragt wird, die alle danach streben, die Rahmenbedingungen und die Zukunft von Spitzentechnologiesektoren neu zu gestalten", sagt Dr. Al Zarooni.

Der VC-Fonds zeichnet sich dadurch aus, die Unternehmen, die Teil seines Investitionsportfolios sind, durch direkte Beratung und aktive Beteiligung zu unterstützen, um ihren Erfolg und ihr Wachstum zu gewährleisten, und nicht nur in Vermögenswerte zu investieren.

Original-Content von: Maximum Media GmbH, übermittelt durch news aktuell