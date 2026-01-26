BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Die Turngemeinde Herford von 1860 gewinnt den "Großen Stern des Sports" in Gold 2025 - Bundesweiter Wettbewerb zeichnet das besondere gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen aus

Berlin (ots)

In Ostwestfalen wird ab heute (26. Januar) gefeiert. Grund ist die Turngemeinde Herford von 1860. Die hat nämlich für ihre Initiative "Vereinsheld 2025 - Unsere Zukunft ist Ehrenamt" den "Großen Stern des Sports" in Gold 2025 erhalten, eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Überreicht wurde die bedeutendste Auszeichnung für außergewöhnliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Thomas Weikert, und der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak. Auf die Goldplatzierungen zwei und drei haben es der VFB Eilenburg aus Sachsen und der MTV Stuttgart 1843 aus Baden- Württemberg geschafft. Und wir konnten uns, unter anderem mit Vertretern der drei Preisträger unterhalten.

[In diesem O-Ton-Paket finden Sie Statements von Vertretern des erstplatzierten Vereins (Großer Stern des Sports in Gold) Turngemeinde Herford von 1860 aus Nordrhein-Westfalen sowie der Goldplatzierungen zwei, dem VFB Eilenburg aus Sachsen, und drei, dem MTV Stuttgart 1843 aus Baden-Württemberg - außerdem von BVR-Präsidentin Marija Kolak.]

Moderator*in: "Vereinsheld 2025 - Unsere Zukunft ist Ehrenamt" - mit dieser Kampagne überzeugte die Turngemeinde Herford von 1860 die Jury und konnte sich über den "Großen Stern des Sports" in Gold freuen - ist damit auch Bundessieger des Wettbewerbs 2025. Wir konnte mit Vereinsvorstand Frederick Humcke nach der Preisverleihung sprechen.

O-Ton 1 (Frederick Humcke, Turngemeinde Herford von 1860, 11 Sek.): "Wir sind ein großer, breitesportlicher Verein mit Freizeitsportfokus. Wir haben 23 Fachbereiche, insgesamt fast 60 verschiedene Sportarten unter einem Dach. Und wir bewegen tatsächlich in der Breite die Bürgerinnen und Bürger in Herford." Moderator*in: Die Kampagne möchte gezielt junge engagierte Menschen stärken. 10.000 Euro Preisgeld und jede Menge Aufmerksamkeit nimmt der Verein mit nach Ostwestfalen, wo die Arbeit weitergehen wird.

O-Ton 2 (Frederick Humcke, Turngemeinde Herford von 1860, 13 Sek.): "Das Geld geht eins zu eins in unsere Projektführung vom Next-Gen-Stipendium. Das heißt, unsere Jugendlichen, die ein Stipendium erhalten, profitieren eins zu eins von dem Geld. Das können wir sehr gut gebrauchen, um tatsächlich unser Stipendiums-Programm gut voranzubringen, ja."

Moderator*in: Platz zwei im Bundesfinale ging an den VFB Eilenburg aus Sachsen. Mit der Initiative "FairPFIFFEN - Mut braucht Rückhalt" stärkt der Verein junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und setzt ein klares Zeichen für Respekt im Sport, so Christian Knöchel vom VFB Eilenburg.

O-Ton 3 (Christian Knöchel, VFB Eilenburg, 34 Sek.): "Also am Ende sind wir für verantwortlich, ob es in den Hallen fair oder unfair zugeht, zumindest erst mal auf dem Platz. Und wenn wir das ordentlich ausstrahlen, wünschen wir uns eben auch mit dem Projekt, dass wir ein bisschen mehr Fairness auf die Bänke und auf die Zuschauerränge bekommen. Erstmal Vorbild sein, auf der Platte ruhig und bedacht, auch mit den Trainern und mit den Spielern sprechen und den jungen Schiedsrichterinnen eben Vorbild sein. Wie kommuniziere ich? Wie reagiere ich auf diverse Situationen? Und für die Eltern gibt es eine verbale, aber auch eine ausgedruckte gelbe Karte bei uns runterzuladen. Und wenn ich die überreicht bekomme, dann überlege ich mir schon, ob ich vielleicht ein bisschen laut war."

Moderator*in: Platz Nummer drei geht, wie auch schon im Vorjahr, nach Baden- Württemberg an den MTV Stuttgart 1843. Der Verein gründete eine Parasport- Akademie, ein bundesweit einzigartiges Fördermodell für junge Menschen mit Behinderung. Mandy Pierer vom MTV Stuttgart hat uns das Projekt erklärt.

O-Ton 4 (Mandy Pierer, MTV Stuttgart 1843, 28 Sek.): "Menschen mit Behinderung machen schon seit über 20 Jahren beim MTV Stuttgart Sport und wir haben viel Breitensport getrieben. Wir haben aber auch schon einzelne Spitzensportler und das Ganze wollen wir eben jetzt zusammenfassen in der Parasportakademie und eben Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen mit Behinderung die Möglichkeit geben, sich auch im Leistungssport zu entwickeln. Aktuell beschäftigt sich die Parasportakademie mit den Sportarten Rollstuhlbasketball, Blindenfußball, Paraleichtathletik und Pararadsport."

Moderator*in: Die Initiatoren der bedeutendsten Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement in Sportvereinen sind der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken. Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat die Auszeichnungen gemeinsam mit dem Bundespräsidenten in Berlin überreicht, war begeistert von der Veranstaltung und ruft andere Vereine auf, mitzumachen.

O-Ton 5 (Marija Kolak, 27 Sek.): "Super toll. Die Sterne haben gefunkelt mit tollen Menschen, die hier zusammengekommen sind aus nah und fern, den Ehrenamtlichen, unseren Vereinen aus diesem Land die Bühne zu geben, sie zu würdigen für all das, was sie Tag ein Tag aus tun für unser Land. Wir wollen insbesondere alle motivieren, mitzumachen, weil es auch eine tolle Plattform ist, sich auszutauschen. Und natürlich gibt es dann immer wieder auch besondere Prämien, aber alle sind Gewinner."

Der Turnverein Herford von 1860 aus Ostwestfalen kann sich über die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland freuen, den "Großen Stern des Sports" in Gold. Platz zwei geht an den VFB Eilenburg aus Sachsen, Platz drei an den MTV Stuttgart 1843. Die 14 weiteren Finalisten rangieren auf dem geteilten vierten Platz und freuen sich über ein Preisgeld in Höhe von jeweils 1.000 Euro. Mehr Infos zum Thema gibt's auf sterne-des-sports.de.

