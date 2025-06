Matthias Heinze vertritt Warner Bros. Discovery im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der AGF Videoforschung

Frankfurt am Main (ots) - Die AGF Videoforschung hat in der vergangenen Woche erfolgreich ein Testprojekt zur Integration von Rückkanaldaten gestartet. Gemeinsam mit TV Insight wird in einem Proof of Concept (PoC), der zunächst für sechs Monate geplant ist, die Anreicherung der AGF-Panelmessung um Rückkanaldaten getestet. Im Rahmen des Projektes soll ein Ansatz zur ...

mehr