AGF

AGF erweitert AGF X-REACH: Digitalangebote der Bauer Media Group unter Messung

Frankfurt am Main (ots)

Die AGF treibt die digitale Reichweitenmessung weiter voran: Seit März 2025 werden die digitalen Publishing-Angebote der Bauer Media Group schrittweise in das AGF-Messsystem integriert. Diese stehen den entsprechend berechtigten Nutzerinnen und Nutzern voraussichtlich erstmals ab Mitte Juni in den AGF-Tools zur Verfügung. Zu den bereits aufgenommenen Angeboten gehören:

- LECKER.de

- TVMovie.de

- WUNDERWEIB

- INTOUCH.WUNDERWEIB.de

- ASTROWOCHE.WUNDERWEIB.de

- COSMOPOLITAN.de

- BRAVO.de

- selbst.de

Mit dieser Integration erweitert die AGF ihre Display-Messung um weitere relevante Angebote. Bereits 2021 wurde AGF X-REACH ins Leben gerufen, um neben TV- und Videoinhalten auch die Nutzung von Webseiten und den darauf ausgespielten Werbemitteln zu erfassen. Nach einer erfolgreichen Beta-Phase liefert das System seit Juli 2023 kontinuierlich belastbare Nutzungsdaten.

Die Integration der Angebote der Bauer Media Group unter dem RTL Deutschland-Vermarkter Ad Alliance unterstreicht, dass für eine Teilnahme am AGF-Messsystem kein TV-Angebot unter Messung erforderlich ist. AGF X-REACH steht für einen plattform- und gattungsübergreifenden, ganzheitlichen Ansatz und ermöglicht eine konsistente Erfassung von Video- und Non-Video-Content über verschiedene Kanäle hinweg. Je nach Angebotsstruktur kann der Ausweis crossmedial, d.h. inklusive TV oder monomedial, also nur digital erfolgen.

Marktrelevanz und Nutzerzentrierung im Fokus

Die AGF verfolgt mit AGF X-REACH einen klaren Anspruch: Mediennutzung aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu messen. Die Einbindung der Angebote der Bauer Media Group bedeutet einen weiteren Schritt hin zu einer erweiterten Marktbetrachtung. Der Vergleich zwischen unterschiedlichen Anbietern wird transparenter, und Werbetreibende erhalten eine fundiertere Datenbasis.

Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, betont: "Die Relevanz digitaler Angebote wächst stetig, daher freuen wir uns sehr über die Integration der Angebote der Bauer Media Group in die AGF X-REACH-Messung. Neben der Erweiterung unseres Datenbestandes ist perspektivisch auch die Integration der AGF X-REACH-Daten in die 'Best for Planning' möglich. Das schafft für Medienhäuser, Planer und Werbungtreibende ebenfalls eine fundierte Grundlage für Planungsvorhaben."

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance, ergänzt: "Wir freuen uns, dass es uns so schnell gelungen ist, die Bauer-Inventare bei der AGF unter Messung zu bringen. Die AGF liefert eine wichtige Grundlage für verlässliche Daten im Digitalen und mit dieser Erweiterung tragen wir dazu bei, den Markt mit validen und regelmäßig veröffentlichten Digital- und Crossmedia-Daten zu unterstützen. So stärken wir die Transparenz in der Medienlandschaft."

Stefan Betzold, Chief Product Marketing Officer Bauer Media Group, untermauert diesen Schritt: "Für uns stehen verlässliche und einheitlich erhobene Daten im Zentrum erfolgreicher Digitalvermarktung. Durch die Integration unserer digitalen Angebote in die AGF-Messung schaffen wir für unsere Marken eine nachvollziehbare Datenbasis, die die Vergleichbarkeit im Markt erhöht und unseren Werbepartnern eine präzisere digitale Mediaplanung ermöglicht."

Über die AGF Videoforschung GmbH ( www.agf.de)

Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.

Original-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell