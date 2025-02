AGF

AGF tritt der Audience Measurement Coalition (AMC) bei: Stärkung unabhängiger Reichweitenmessung in Europa

Frankfurt (ots)

Die AGF Videoforschung GmbH ist der neu gegründeten Audience Measurement Coalition (AMC) beigetreten, um gemeinsam mit führenden europäischen Joint Industry Committees (JICs), Media Owner Committees (MOCs) und Forschungsunternehmen die Standards und Unabhängigkeit der Reichweitenmessung in Europa zu stärken.

Mit der AMC entsteht eine zentrale Anlaufstelle für Regulierungsbehörden und politische Entscheidungsträger in Fragen der Publikumsforschung und Reichweitenmessung. Dies geschieht im Kontext des European Media Freedom Act (EMFA), der als erste gesetzliche Regelung dieser Art die Messung von Medienreichweiten reguliert. Der EMFA trat am 7. Mai 2024 in Kraft, und die neuen Vorschriften gelten vollständig ab dem 8. August 2025.

"Eine verlässliche, unabhängige und vergleichbare Reichweitenmessung ist das Fundament eines funktionierenden Medienmarktes. Die AGF setzt sich seit Jahren dafür ein, dass in Deutschland und auch darüber hinaus einheitliche Standards gelten. Die AMC bietet uns die Möglichkeit, diese Prinzipien auf europäischer Ebene aktiv mitzugestalten," erklärt AGF-CEO Kerstin Niederauer-Kopf.

Die AMC vereint nahezu 20 Organisationen aus der gesamten EU und hat es sich zur Aufgabe gemacht,

die Interessen der Reichweitenforschung gegenüber politischen und regulatorischen Instanzen zu vertreten,

eine internationale Referenzquelle für Fachwissen und Informationen zur Reichweitenmessung zu sein,

und die internationale Abstimmung hinsichtlich regulatorischer Anforderungen zu unterstützen.

Neben der AGF gehören zu den Mitgliedern der AMC unter anderem Médiamétrie (Frankreich), ARMA (Rumänien), MMS (Schweden), Mediapulse (Schweiz), NMO (Niederlande), Comscore, Gemius, Ipsos sowie die Forschungsunternehmen Nielsen, Kantar Media und GfK.

Die AGF engagiert sich seit Jahrzehnten in der Reichweitenmessung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und stellt verlässliche Daten für Medienunternehmen, Werbetreibende und öffentliche Institutionen bereit. Nach dem Beitritt zum Media Rating Council (MRC) im Jahr 2022 setzt die AGF erneut ein deutliches Signal Reichweitenforschung und Publikumsmessung auch jenseits der Landesgrenzen zu befördern und setzt sich für eine transparente, einheitliche und unabhängige Medienmessung in Europa ein.

