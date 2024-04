ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 16. April 2024, 22:50 Uhr

Mit diesen Themen und Gästen: Krieg in Nahost und in der Ukraine, der Kanzler in China Im Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige Diplomat Wolfgang Ischinger undder "Senior International Correspondent" des US-Nachrichtensenders CNN Frederik Pleitgen. Ex-SPD-Chef über Krisen, Erfolge und das Älterwerden Im Studio Franz Müntefering, ehemaliger Vizekanzler und Bundesminister. Es kommentieren: Der Rocksänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze, die stellvertretende Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski sowie der Journalist und Podcaster Khesrau Behroz Die Gäste: Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte) Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent) Franz Müntefering, SPD (ehemaliger Parteivorsitzender) Heinz Rudolf Kunze (Rocksänger und Liedermacher) Helene Bubrowski (Table Media) Khesrau Behroz (Podcaster) "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar

