GO! Express & Logistics Deutschland GmbH

2023: GO! erreicht Sendungsvolumen von 10 Millionen

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Mit stabilem Wachstum von knapp 4 Prozent hat GO! Express & Logistics das Jahr 2023 erfolgreich beendet. Der Qualitätsführer im KEP-Markt setzt im Jubiläumsjahr 2024 auf Netzwerkerweiterung, Stabilität und Sicherheit:

Der mittelständische Express- und Kurierdienstleister transportierte mehr als 10 Millionen Sendungen.

ungeschlagene Zustellquote von 99,43 Prozent, vorwiegend im ersten Zustellversuch

niedrige Schadensquote von 0,02 Prozent

erwarteter Umsatz 2023: 375 Millionen Euro

Ausblick 2024: 40 Jahre GO!

Mit Zuverlässigkeit, Qualität, Flexibilität und Schnelligkeit startet GO! Express & Logistics in das neue Geschäftsjahr und steuert auf das 40-jährige Firmenjubiläum im November 2024 zu. Der Verbund wächst: Im zweiten Quartal 2024 eröffnet die neue eigene GO! Landesgesellschaft in den Niederlanden (ab 1. April 2024), die bislang über einen Partner bedient wurde. Um alle Kapazitäten bestmöglich zu nutzen, wurde im Jahr 2023 die Erweiterung des Regio-HUBs in Gera vorangetrieben, die in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen wird. Durch die kontinuierliche Optimierung der Anbindung und die sukzessive Aufschaltung weiterer Linien entfaltet das Sortierzentrum Ost so sein volles Leistungspotenzial. "Wir sind ein stabiler Partner in einer unsicheren Zeit. Unsere Kunden können sich ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, denn wir kümmern uns um ihre Logistik", fasst Martina Baerecke, Geschäftsführerin der GO! Express & Logistics Deutschland GmbH, zusammen.

2023: stabiles Wachstum trotz herausfordernder Wirtschaftslage

Das Geschäftsjahr 2023 war für GO! Express & Logistics erfolgreich. Das Partnernetzwerk transportierte mehr als 10 Millionen Sendungen (2022: 9,7 Millionen Sendungen). Mit ungeschlagener Zustellquote von 99,43 Prozent, vorwiegend im Erstversuch, bei gleichzeitig niedriger Schadensquote von 0,02 Prozent, bewies GO! erneut, dass Service und Qualität für die rund 1.400 Mitarbeiter sowie mehr als 1.700 Fahrer und Kuriere an erster Stelle stehen. So erwirtschaftete der Verbund voraussichtlich insgesamt einen Umsatz von mehr als 375 Millionen Euro.

Highlight zum Jahresende: der Feuerwerksversand

Für die Silvesternacht wurden rund 400 Tonnen Feuerwerksartikel im GO! System umgeschlagen, davon allein im Zentral-HUB im hessischen Niederaula 260 Tonnen. Die Sortierung fand am 27. Dezember, die Auslieferung der Feuerwerkssendungen an den drei Werktagen vom 28. bis 30. Dezember statt und ging an den Handel sowie an Privathaushalte in Deutschland. Aufgrund der deutschen gesetzlichen Regelungen darf der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Klasse II an Privatpersonen nur an den letzten drei Werktagen des Jahres erfolgen. Die gesamte Abwicklung der Feuerwerkssendungen wird in Sonderschichten getrennt vom normalen Geschäftsbetrieb vorgenommen. Im Team sind ausschließlich Mitarbeiter und Kuriere, die für den Umgang mit Gefahrgut geschult wurden.

Individuelle Logistik-Lösungen für jede Herausforderung

Etwa 90 Prozent der Kunden des Mittelständlers sind Geschäftskunden aus Branchen wie Healthcare, Hightech, Food & Lifestyle, Media, Tierversand und Trade. Im Healthcare-Bereich liefert GO! beispielsweise Hüftgelenke, Herzschrittmacher und Co. bis an den Verwendungsort - sodass diese passend zum Operationstermin vor Ort sind. Aber auch hochwertige Ausrüstungen, Sondennahrung für Patienten, die zeitgleich mit der Palliativpflege eintreffen muss, oder Dokumente und Ausschreibungsunterlagen gehören zu den typischen Transportgütern des flexiblen Transportunternehmens. "Wir finden für jeden Kunden die maßgeschneiderte Lösung - und unsere Kuriere sind hoch motiviert und dienstleistungsorientiert. Wenn die Kunden es wünschen, wartet der Kurier, um die unterzeichneten Dokumente gleich wieder mitzunehmen", erläutert Martina Baerecke.

Dank des umfangreichen Netzwerks erreicht GO! alle europäischen Wirtschaftszentren über Nacht. Alle wichtigen internationalen Handelszentren sind innerhalb von 48 Stunden beliefert, nahezu alle Destinationen weltweit werden in drei bis vier Tagen erreicht.

Das GO! Express & Logistics Serviceversprechen beinhaltet:

persönliche Ansprechpartner für alle Kunden - statt Call-Center

taggleiche Abholung der Sendung

Overnight-Versand

proaktive Rückmeldung bei Abhol- oder Zustellhindernissen

Flexibilität und Zuverlässigkeit

"Wir sind Qualitätsführer im KEP-Markt und überzeugen nicht nur mit einer hohen Performance-Rate, gepaart mit geringster und unvergleichlicher Schadens- und Verlustquote", führt Martina Baerecke aus. "Wir sind stolz und freuen uns, mit unserem breiten Leistungsspektrum und unseren besonderen Logistik-Lösungen auch in unserem Jubiläumsjahr 2024 einfach alles für unsere Kunden möglich zu machen."

Über GO! EXPRESS & LOGISTICS - Qualitätsführer im KEP-Markt

GO! Express & Logistics versendet über Nacht - an 365 Tagen im Jahr - alles, was heil, sicher und pünktlich ankommen muss. Seit 40 Jahren baut das mittelständische Unternehmen, das im Jahr 1984 von acht erfahrenen Kurieren als Arbeitsgemeinschaft gegründet wurde, sein breites Portfolio an Logistik-Lösungen weiter aus, ohne sich einem Konzern anzuschließen. Vom städtischen Fahrradkurier bis zum weltweiten Expressversand - rund 1.400 Mitarbeiter sowie mehr als 1.700 Fahrer und Kuriere sind täglich im Einsatz und sorgen für den sicheren Transport der mehr als 10 Millionen Sendungen pro Jahr (2023). Das Produktportfolio umfasst von Overnight-Express-Sendungen bis zur Übernahme der kompletten Supply Chain alle serviceorientierten Logistik-Leistungen. Die Performance-Raten liegen aktuell bei exzellenten 99,43 Prozent Zustellung im Erstversuch und beeindruckenden 0,02 Prozent Schadensquote (beide 2023), zertifiziert im Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015, im Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015 und mit bescheinigter GDP-Konformität (Good Distribution Practice).

Das Unternehmen ist ein Partnernetzwerk mit über 100 GO! Stationen in Europa, ausgezeichnet für den besten Kunden-Service unter Paket- / Kurierdiensten (WirtschaftsWoche) und als Top-Ausbilder unter den besten 1 Prozent Deutschlands gilt GO! Express & Logistics als Qualitätsführer im KEP-Markt mit hoher Kundentreue, bestem Kunden-Service und sehr guten Weiterempfehlungsraten. Besonders stolz ist GO! auf die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter und deren Bewertungen, die GO! zur "Top Company" und "Open Company" bei kununu machen.

Mehr Infos: general-overnight.com

Original-Content von: GO! Express & Logistics Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell