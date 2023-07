GO! Express & Logistics Deutschland GmbH

Wechsel an der Spitze von GO! Express & Logistics

Bonn (ots)

Martina Baerecke ist neue Geschäftsführerin der GO! Deutschland. Damit rückt eine Führungskraft aus den eigenen Reihen an die Spitze des Bonner Express- und Kurierdienstleisters. Sie übernimmt ab Juli 2023 die Geschäfte von Ulrich Nolte, der nach mehr als 13 Jahren erfolgreicher Tätigkeit auf eigenen Wunsch ausscheidet.

Mit Martina Baerecke sieht Beiratsvorsitzender Dr. Thomas Trümper GO! Express & Logistics in besten Händen: "Baereckes bemerkenswerte 15-jährige Laufbahn bis hin zur Prokuristin zeigt, dass in der Logistik keine Berührungsängste gegenüber Frauen in Führungspositionen bestehen. Mit ihr folgt nicht nur eine versierte und engagierte Führungskraft nach, sondern jemand, der dem Unternehmen eng verbunden ist und GO! von Grund auf kennt."

Frauenpower in der KEP-Welt

Baerecke, die als Frau im Top-Management nun eine Vorreiterrolle im KEP-Bereich übernimmt, möchte das Unternehmen auch in Zukunft als flexiblen und zuverlässigen Logistikpartner und sicheren Arbeitgeber weiterführen. "Ein gesundes Wachstum, eine hohe Zufriedenheit bei Kunden und Mitarbeitern gleichermaßen sowie das Vorantreiben der Prozesse in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Netzwerkausbau stehen auf meiner Agenda und ich freue mich über das Vertrauen der Unternehmenseigner und des Beirats", so Baerecke.

Ulrich Nolte hat seit 2010 die Organisation der mittelständischen Unternehmensgruppe maßgeblich geprägt. "Ein auf die komplexen Kundenansprüche abgestimmtes Logistik-Portfolio, eine kontinuierliche Anpassung interner Strukturen und Prozesse sowie die Umsetzung kundenspezifischer Vertriebsmodelle haben wesentlich zum Erfolg der letzten Jahre beigetragen", fasst Dr. Thomas Trümper den Dank der Gesellschafter und Systempartner für die Arbeit von Ulrich Nolte zusammen. "Wir respektieren seinen Wunsch, freiberuflich noch einmal durchstarten zu wollen, und wünschen ihm alles erdenklich Gute", so Trümper weiter.

