AGF startet Testprojekt zur Integration von Rückkanaldaten mit TV Insight

Die AGF Videoforschung hat in der vergangenen Woche erfolgreich ein Testprojekt zur Integration von Rückkanaldaten gestartet. Gemeinsam mit TV Insight wird in einem Proof of Concept (PoC), der zunächst für sechs Monate geplant ist, die Anreicherung der AGF-Panelmessung um Rückkanaldaten getestet.

Im Rahmen des Projektes soll ein Ansatz zur Anreicherung der AGF-Panelmessung um Rückkanaldaten erprobt werden. Mit Hilfe der Integration von Nutzungsdaten aus der HbbTV-Messung sowie aus Sky-Set-Top-Boxen in das AGF-Panel sollen repräsentative Paneldaten um Rückkanaldaten erweitert werden. Ziel ist es, die Datenbasis für Auswertungen zu stabilisieren und das Auftreten von Zero Ratings in fragmentierten Strukturen zu verringern.

Die Messung erfolgt mithilfe der HbbTV-Messbibliothek von TV Insight. Für die Erfassung der Daten ist eine aktive Einwilligung der Zuschauer erforderlich. Diese kann über ein Consent-Banner auf den teilnehmenden Sendern erteilt und jederzeit widerrufen werden.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Start der Testphase dieses ambitionierten Projekts mit rund 100 Sendern. Der Test zur Integration von Rückkanaldaten stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der AGF-Messmethoden dar. Unser Dank gilt allen beteiligten Partnern, die ihre Expertise eingebracht haben, um dieses innovative Vorhaben auf den Weg zu bringen. Wir sind gespannt auf die ersten Testergebnisse, die wir in den nächsten Monaten erwarten", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, CEO der AGF Videoforschung.

Sebastian Hinterstoisser, CEO TV Insight, ergänzt: "Es ist eine große Ehre, dass TV Insight im Rahmen dieses wegweisenden Projekts als Technologiepartner der AGF mitwirken darf. Die AGF zählt zu den renommiertesten und einflussreichsten Institutionen im Bereich der TV- und Videoforschung in Europa - umso mehr freuen wir uns über die Möglichkeit, unsere Technologie in diesem Umfeld einzubringen. Wir hoffen, dass wir mit unserem methodischen Ansatz zur Weiterentwicklung bestehender Messstandards beitragen können."

Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)

Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.

