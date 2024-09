ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/24

Woche 38/24 Mi., 18.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Ligaphase, 1. Spieltag Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Experte: Hanno Balitsch Zusammenfassungen der Spiele: u.a. Club Brügge – Borussia Dortmund FC Bayern München – Dinamo Zagreb Real Madrid – VfB Stuttgart Manchester City – Inter Mailand Paris Saint-Germain – FC Girona AC Mailand – FC Liverpool Do., 19.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Ligaphase, 1. Spieltag Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Experte: Hanno Balitsch Zusammenfassungen der Spiele: u.a. Atlético Madrid – RB Leipzig Feyenoord Rotterdam – Bayer 04 Leverkusen AS Monaco – FC Barcelona Atalanta Bergamo – FC Arsenal Woche 39/24 So., 22.9. Bitte Ergänzungen und Korrekturen beachten: 14.10 sportstudio live Triathlon: Ironman-WM Frauen Übertragung aus Nizza/Frankreich Kommentator: Marc Windgassen Co-Kommentatorin: Nicole Leder Moderation: Lena Kesting Expertin: Laura Lindemann Triathlon bei sportstudio.de: Ironman-WM, Frauen aus Nizza/Frankreich mit Kommentator Marc Windgassen und Co-Kommentatorin Nicole Leder ab 7.00 Uhr im Livestream Radsport bei sportstudio.de: WM, Einzelzeitfahren Frauen aus Zürich/Schweiz mit Kommentator Michael Krämer und Co-Kommentator Marcel Kittel ab 12.00 Uhr im Livestream Radsport bei sportstudio.de: WM, Einzelzeitfahren Männer aus Zürich/Schweiz mit Kommentator Michael Krämer und Co-Kommentator Marcel Kittel ab 14.45 Uhr im Livestream Bitte streichen: Michael Pfeffer Woche 40/24 Sa., 28.9. 15.15 sportstudio live Radsport: WM . . . Bitte Änderung beachten: Kommentator: Michael Krämer Bitte streichen: Michael Pfeffer (Bitte auch für So., 29.9.2024, 15.35 Uhr beachten.) Mi., 2.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Ligaphase, 2. Spieltag Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Jochen Breyer Expertin: Martina Voss-Tecklenburg Zusammenfassungen der Spiele u.a. Aston Villa – FC Bayern München RB Leipzig – Juventus Turin VfB Stuttgart – Sparta Prag Borussia Dortmund – Celtic Glasgow Bayer 04 Leverkusen – AC Mailand Fr., 4.10. 21.15 SOKO Leipzig Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten: Marlett Zenner Anne Kanis Bitte streichen: Phillip Schwalm Woche 41/24 So., 6.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Achtung Ruhestörung! Kampf gegen den Lärm Film von Kimmo Wiemann Deutschland 2024 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 42/24 So., 13.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Putzprofis Film von Felix Krüger Deutschland 2024

