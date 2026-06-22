Studiosus Reisen

Von Algerien über Nordindien bis Neufundland: Neuer Studiosus-Katalog macht Lust auf Traumurlaub in der Ferne

München (ots)

Der neue Fernreise-Katalog 2027 von Studiosus mit 110 Reisen ist erschienen. Alle Reisen sind auch auf www.studiosus.com veröffentlicht. Ebenfalls für 2027 buchbar und online zu finden sind Fernreise-Angebote für Singles, Familien und von Studiosus smart & small, der Auszeit mit Kultur in kleinen Gruppen.

Die Vorfreude auf den Traumurlaub 2027 kann beginnen: Der neue Fernreise-Katalog 2027 von Studiosus ist jetzt erschienen. Neu im Programm ist die Studiosus-Reise " Algerien - römisches Erbe, Erlebnis Sahara". Das Land hatte der Studienreise-Marktführer seit Jahren nicht mehr im Angebot. Nun können Urlauber die Highlights zwischen Algier und Tassili-Gebirge mit ihrem speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiter in rund zwei Wochen entdecken: eindrucksvolle römische Ausgrabungen, bizarre Sandsteinfelsen, blühende Wadis und faszinierende Oasenstädte wie Ghardaia und Djanet. Und Angehörige der Tuareg zeigen Studiosus-Gästen, wie man Brot im goldenen Sand der Wüste backt. Weitere neue Studiosus-Reisen führen u. a. nach Ägypten, Nova Scotia und Neufundland, nach Nordindien, Südafrika und auf die Kapverdischen Inseln. Insgesamt bündelt der Katalog 110 Reisen weltweit.

Alle Studiosus-Fernreisen für die nächste Saison sind auch online veröffentlicht. Darunter befinden sich auch die Angebote Studiosus smart & small, me & more und family. Neu bei Studiosus smart & small, der Auszeit mit Kultur in kleinen Gruppen von maximal 15 Teilnehmern, ist z. B. die Reise "China - magische Landschaften". Studiosus me & more für Singles und Alleinreisende hat Namibia für 2027 neu im Programm. Und Erwachsene mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren dürfen sich bei Studiosus family auf Fernreisen von Ägypten bis Südafrika freuen.

Buchbar sind alle Angebote in Reisebüros, online auf www.studiosus.com oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien (aus D, A und CH) Telefonnummer 00800 - 2401 2401.

Der Europa-Katalog von Studiosus und die Kataloge Studiosus smart & small, Studiosus me & more, Studiosus CityLights und Studiosus family erscheinen Ende September.

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Im Jahr 2025 lag der Umsatz bei 278.800.000 Euro. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Studiosus. So setzt sich das Unternehmen als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" u.a. für faire Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Außerdem leistet Studiosus für die auf den Reisen entstehenden Treibhausgas-Emissionen einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz durch die Finanzierung von Biogasanlagen in Indien. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet: www.studiosus.com

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