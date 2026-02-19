Studiosus Reisen

Studiosus-Gespräch auf der ITB 2026: Dialoge als ein Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung

München (ots)

Die Beteiligung lokaler Gemeinschaften und anderer Stakeholder-Gruppen ist für eine nachhaltige Tourismusentwicklung ein entscheidender Faktor. In der praktischen Umsetzung spielen dabei Dialoge mit den Akteuren vor Ort eine zentrale Rolle. Doch wie führen Unternehmen und Organisationen diese Dialoge konkret durch? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Dialoge gelingen, und woran können sie scheitern? Last but not least: Was können Dialoge bewirken, damit aus dem Reden zukunftsfähiges Handeln erwächst?

Beim Studiosus-Gespräch "Listening matters: Dialogues as a Key to Sustainable Development" erhalten Interessierte Antworten und Einblicke in Stakeholder-Dialoge aus erster Hand. Neben Insights von Unternehmen und Organisationen aus Indien, Albanien und Deutschland verspricht auch die kommunikationswissenschaftliche Perspektive spannende Einblicke in das Themenfeld.

Auf dem Podium diskutieren Divya Khandal, Managing Director, Dhonk Crafts and Tiger Learning Centre, Ranthambhore Nationalpark, Arbana Lleshi, Office Manager, Albtours D / Vas Group, Tirana, Prof. Dr. Bernhard Pörksen, Institut für Medienwissenschaft, Universität Tübingen sowie Tony Reyhanloo, Head of Corporate Responsibility, Unternehmensgruppe Studiosus, München. Moderation: Katie Gallus

Das Studiosus-Gespräch findet am 5. März 2026 von 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr im Rahmen des Responsible Tourism Tracks des ITB Kongresses in der Halle 7.1a (Orange Stage) statt. Die Podiumsdiskussion wird auf Englisch geführt und ist per Livestream öffentlich zugänglich. Internet: www.itb.com/en/events/itb-convention/live-stream

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Im Jahr 2025 lag der Umsatz bei 278.800.000 Euro. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Studiosus. So setzt sich das Unternehmen als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" u.a. für faire Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Außerdem leistet Studiosus für die auf den Reisen entstehenden Treibhausgas-Emissionen einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz durch die Finanzierung von Biogasanlagen in Indien. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet: www.studiosus.com

Original-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell