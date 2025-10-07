Studiosus Reisen

Geschäftsentwicklung 2025: Studiosus integriert Hauser Exkursionen und legt beim Umsatz deutlich zu

München (ots)

Die Unternehmensgruppe Studiosus bleibt auf Wachstumskurs. Beim Umsatz legte Studiosus im Geschäftsjahr 2025 um 9 Prozent auf 279.700.000 Euro zu (2024: 255.900.000 Euro). Das Teilnehmerwachstum betrug im gleichen Zeitraum 3 Prozent. Die Gästezahlen stiegen dabei auf insgesamt 75.800 (2024: 73.850). Neben Studiosus und Marco Polo beinhaltet das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2025 (1.1. bis 31.12.2025) erstmals auch die Umsatz- und Teilnehmerzahlen von Hauser Exkursionen. Die Anteile des Reiseveranstalters hatte Studiosus vor einem Jahr zu 100 Prozent übernommen.

Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, das angesichts eines volatilen geopolitischen Umfelds umso höher einzuschätzen ist. Mit unseren drei starken Veranstaltermarken und einer großen Angebotsvielfalt sind wir bestens aufgestellt."

Während Studiosus dabei für qualitativ hochwertige Studienreisen mit speziell qualifizierter Reiseleitung steht und Marco Polo preisgünstige Entdeckerreisen bietet, bedient der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen das Segment der Outdoor-Reisen.

Nachfrage verlagert sich von Europa zu Fernzielen

Zum Erfolg im Jahr 2025 beigetragen hat insbesondere die Nachfrage nach Nordafrika, wo Ägypten und Marokko zweistellig zulegten. Auf der Arabischen Halbinsel waren der Oman und Saudi-Arabien beliebte Reiseziele. In Europa konnten sich 2025 zudem Urlaubsländer wie Frankreich, Kroatien und die Türkei über zweistellige Zuwachsraten freuen, während Portugal, Spanien, Italien und Griechenland weniger gefragt waren.

In der Ferne gehörten die Länder Ostasiens abermals zu den Wachstumstreibern. Neben China blieb Japan dabei das Trendziel. Ebenfalls weiter im Aufwind war Indien. Ein gemischtes Bild zeigt sich hingegen in Nordamerika. Während die USA bei Studiosus-Gästen deutlich an Beliebtheit einbüßten und die Nachfrage nach dem Regierungsantritt Trumps um ein Drittel einbrach, konnte Kanada steigende Gästezahlen vermelden.

Umfangreiches Angebot für 2026 buchbar

Mit insgesamt elf druckfrischen Reise-Katalogen starten Studiosus, Marco Polo und Hauser Exkursionen in die Urlaubssaison 2026 (s. separate Pressemitteilungen). Das Gesamtangebot der drei Veranstaltermarken umfasst mehr als 1300 Routen in über 120 Länder weltweit, rund 60 Reisen sind neu im Programm.

Erstmals aufgelegt wurde ein Auszug-Katalog von Hauser Exkursionen mit einer Auswahl von mehr als 100 Reise-Highlights. Der Katalog ist eine Inspirationsquelle für Genusswanderinnen und -wanderer sowie Trekking-Liebhaber und dient zugleich als wichtiges Beratungsinstrument für Reisebüros.

Starkes Engagement für Mensch und Umwelt

Auch beim Engagement für Mensch und Umwelt bleibt Studiosus am Ball und seiner rundum weltfreundlichen Linie treu. Beispielsweise wurden in jüngster Zeit Dialogforen und Nachhaltigkeitsworkshops in Kambodscha, Laos, Jordanien, Tansania und Albanien durchgeführt. Ziel dieser Gesprächsrunden ist es, den Tourismus mit den Interessen und Rechten der gastgebenden Bevölkerung zu verbinden. Im Bereich des Klimaschutzes erfasst Studiosus seit langem die Treibhausgase, die beim Flug, durch Transporte im Zielgebiet, Übernachtung und Verpflegung entstehen, und leistet dafür entsprechende Klimaschutzbeiträge. Sie fließen in den Bau von Biogasanlagen für kleinbäuerliche Familien im globalen Süden. Last but not least: Wo immer sinnvoll möglich, bietet Studiosus in Europa alternativ zum Flug die umweltschonendere Bahnanreise an. Aktuell ist das bereits bei mehr als 100 Reisen der Fall.

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Studiosus. Als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" setzt sich Studiosus zum Beispiel für faire Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet: www.studiosus.com

Original-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell