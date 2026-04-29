Studiosus Reisen

Qualität ist kein Zufall: Studiosus Management-System durch TÜV-Audit rezertifiziert

München (ots)

Durchdachte Planung und Durchführung der Reiseprogramme, sorgfältige Auswahl, Aus- und Weiterbildung von Reiseleiterinnen und Reiseleitern sowie ein vorausschauendes Sicherheitsmanagement: Studiosus Reisen sind bekannt für ihre hohe Qualität - und das ist kein Zufall.

Seit 2004 sorgt ein integriertes Management-System dafür, dass beim Studienreise-Marktführer ein Rad ins andere greift und die Zufriedenheit der Gäste mit ihrer Reise hoch ist. Jetzt wurde das Managementsystem im Rahmen eines einwöchigen großen Audits vom TÜV Rheinland genaustens unter die Lupe genommen - und zum siebten Mal in Folge mit einem Gütesiegel bedacht, das unter anderem auf der international anerkannten Norm ISO 9001-2015 basiert.

Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Studiosus ist und bleibt ein Qualitätsanbieter. Diesem Anspruch wollen wir immer wieder aufs Neue gerecht werden. Grundlegend hierfür ist, dass wir unser Unternehmen nicht in einzelnen Abteilungen betrachten, sondern als Abfolge von vielen kleinen Schritten begreifen, die miteinander verbunden sind und ein Großes und Ganzes ergeben: Qualität."

Transparent macht der Veranstalter seine Qualität beispielsweise durch die Veröffentlichung der Gästebewertungen auf www.studiosus.com. Dabei fließen nur Bewertungen von Gästen ein, die an der jeweiligen Reise teilgenommen haben.Bei der erfolgreichen Rezertifizierung durch den TÜV Rheinland wurde auch dieser Prozess erneut positiv auditiert. Wie hoch die Qualität im Durchschnitt liegt, kann dem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht entnommen werden. So lag im Jahr 2025 der Anteil positiver Antworten bei der "Zufriedenheit mit dem Reiseverlauf" bei 96,2 Prozent und der Anteil positiver Antworten hinsichtlich der "Weiterempfehlung von Studiosus" als Veranstalter bei 94,4 Prozent. Die Rücklaufquote der Fragebögen betrug im Jahr 2025 dabei durchschnittlich 60 Prozent.

Maßgeblich für die Kundenzufriedenheit sind insbesondere die Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter. Seit 1998 erfüllt die Auswahl sowie deren Aus- und Weiterbildung die strengen Anforderungen der ISO 9001. Studiosus ist nach wie vor der einzige Studienreiseanbieter in Europa, der ein solches Zertifikat vorweisen kann. Neben Auswahl-Seminar und Grundlagen-Seminar sind eine Einweisungsreise mit einem erfahrenen Reiseleiter sowie eine Prämieren-Reise mit einem Reiseleiter-Coach im Hintergrund feste Bestandteile des Prozesses. Zudem sorgen kontinuierliches Feedback anhand der Gästefragebögen und eine Vielzahl von Weiterbildungsseminaren für die Erfüllung der Kundenerwartungen. Diese lag im Jahr 2025 bei durchschnittlich 96,2 Prozent Anteil positiver Antworten in puncto "Zufriedenheit mit der Reiseleiterin oder dem Reiseleiter".

Neben der Veröffentlichung von Gästebewertungen sowie der Reiseleiter Auswahl, Aus- und Weiterbildung wurden im Rahmen des TÜV-Audits viele weitere Prozesse auf die Anforderungen der Norm ISO 9001-2015 sowie ISO 14001-2015 überprüft. Dazu zählen unter anderem Prozesse in der Touristik, dem Personalwesen und dem Studiosus ServiceCenter. Das Nachhaltigkeitsmanagement bei Studiosus erfüllt durch die erfolgreiche Auditierung ebenfalls die Anforderungen der Normen ISO 9001-2015 und ISO 14001-2015. Die Zertifikate gelten für insgesamt drei Jahre bis 2029 und werden in dieser Zeit jährlich durch Überwachungsaudits auf ihre Aktualität überprüft. Wenige Wochen vor dem Rezertifizierungsaudit im April 2026 wurde zusätzlich das EMAS-Zertifikat für das Nachhaltigkeitsmanagement bei Studiosus validiert.

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Im Jahr 2025 lag der Umsatz bei 278.800.000 Euro. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Studiosus. So setzt sich das Unternehmen als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" u.a. für faire Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Außerdem leistet Studiosus für die auf den Reisen entstehenden Treibhausgas-Emissionen einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz durch die Finanzierung von Biogasanlagen in Indien. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet: www.studiosus.com

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