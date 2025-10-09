KPMG AG

72 Prozent der deutschen Unternehmen erwarten mehr Umsatz in UK

Ausblick für den deutsch-britischen Handel so positiv wie seit dem Brexit nicht mehr

Berlin/London (ots)

Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG)

85 % der deutschen Unternehmen erwarten verbesserte Beziehungen mit UK; 6 von 10 Unternehmen wünschen sich Erleichterungen beim Handel; 43 % sehen Sicherheit und Verteidigung als neue Schwerpunkte der Kooperation beider Länder.

Nachhaltiger Optimismus bei Umsatz und Investitionen: 48 % der deutschen Unternehmen erwarten für das laufende Geschäftsjahr steigende Umsätze im deutsch-britischen Korridor, bis 2030 sogar 72 %. 31 % planen bis 2030 Investitionen über 5 Millionen Euro in UK, davon 8 % sogar über 100 Millionen Euro.

Unternehmen wünschen sich von ihren Regierungen eine engere Handelskooperation: 60 % wünschen sich von der britischen Regierung verbesserte Handelsbeziehungen zur EU, 43 % sprechen sich für den Abbau von Handelshemmnissen aus; 55 % wünschen sich von der deutschen Regierung bessere Handelsbedingungen mit dem Vereinigten Königreich.

Wachsende Geschäftschancen: 25 % sehen für sich konkrete Vorteile aus den Handelsabkommen, die UK kürzlich erfolgreich neu geschlossen hat oder noch verhandelt (+17 Prozentpunkte ggü. 2024). Je 30 % sehen Chancen in den sich transformierenden Industrien im Vereinigten Königreich und in der vergleichsweise weniger restriktiven Regulierung in UK.

Kooperation in Zukunftsfeldern: Digitalisierung (45 % der Befragten), Sicherheit und Verteidigung (43 %, +17 Prozentpunkte) und Forschung (29 %) dominieren die Agenda.

Alltag nach Brexit belastet Wirtschaft weiterhin: Die Einführung der elektronischen Einreisegenehmigung ("ETA") im Jahr 2025 beeinträchtigt 32 % der Unternehmen, geänderte Einwanderungsregeln 23 %. Das 2024 neu eingeführte Importkontrollsystem ("Border Target Operating Model") ist hingegen mittlerweile verkraftet und belastet nur noch 18 % (im Vorjahr noch 34 %).

85 % der deutschen Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, 40 % rechnen sogar mit einer "deutlich engeren" Kooperation. Der "German-British Business Outlook 2025", den KPMG in Deutschland gemeinsam mit der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG) bereits im siebten Jahr in Folge erstellt, belegt damit eine klare Trendwende.

Treiber dieser Neubewertung sind die geopolitischen Spannungen: Der protektionistische und unvorhersehbare Kurs der USA sowie die akuten Sicherheitsbedrohungen in Europa und weltweit rücken die deutsch-britischen Beziehungen stärker in den Fokus. Der im Mai 2025 geschlossene UK-EU-Sicherheits- und Verteidigungspakt sowie der Freundschaftsvertrag Deutschland-UK vom Juli 2025 haben Signalwirkung für die Wirtschaft - sie schaffen neues Vertrauen in die bilateralen Beziehungen.

Gleichzeitig bleiben die Handelszahlen ein Mahnmal: Seit dem Brexit-Referendum 2016 ist das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern um rund ein Drittel von 38 Mio. Tonnen auf 25 Mio. Tonnen (2024) gesunken. Auch die zuletzt gestiegenen Exporte von Deutschland nach Großbritannien - von 65,0 Mrd. EUR (2021) auf 80,3 Mrd. EUR (2024) - sind maßgeblich auf höhere Goldverkäufe über die Londoner Goldbörse zurückzuführen. Bereinigt um diesen Effekt stagnierten die Exporte bei rund 73 Mrd. Euro.

Unternehmen wünschen sich Handelserleichterungen

60 % der befragten Unternehmen wünschen sich von der britischen Regierung verbesserte Handelsbeziehungen zur EU, 43 % sprechen sich für den Abbau von Handelshemmnissen aus. 55 % der Unternehmen wünschen sich zudem, dass die deutsche Regierung die anstehende Überprüfung des EU-UK-Handelsabkommens im Jahr 2026 nutzt, um bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu erreichen. 43 % plädieren für eine stärkere bilaterale Zusammenarbeit auf politischer und wirtschaftlicher Ebene.

"Die bevorstehende Überprüfung des Brexit-Abkommens bietet die Chance, die Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder für die Zukunft positiver zu gestalten und auf die weltweit zunehmenden geopolitischen Spannungen zu reagieren", sagt Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. "Die 2025 geschlossenen neuen Abkommen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich sind mehr als eine symbolische Geste - sie sind vielversprechende Bausteine einer neuen europäischen Architektur. Deutschland und das Vereinigte Königreich können gemeinsam ihre wirtschafts- und sicherheitspolitischen Beziehungen stärken und in Europa eine Führungsrolle übernehmen."

Optimismus bei Umsatz und Investitionen nimmt spürbar zu

Die Geschäftserwartungen im deutsch-britischen Korridor hellen sich weiter auf: Für 2025 rechnet knapp jedes zweite Unternehmen (48 %) mit steigenden Umsätzen. Im Fünfjahresausblick sind sogar 72 % optimistisch. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Pessimisten für den gleichen Zeithorizont mehr als halbiert - nur noch 11 % erwarten langfristig Umsatzrückgänge (2024: 26 %).

Auch die Investitionsbereitschaft wächst: Knapp jedes dritte deutsche Unternehmen (31 %) plant in den kommenden fünf Jahren Investitionen von über fünf Millionen Euro, davon 8 % sogar von mehr als hundert Millionen Euro. Auffällig ist der Zuwachs bei mittelgroßen Projekten: 12 %der Unternehmen wollen zwischen 5 und 100 Millionen Euro investieren verglichen zu 7 % im Vorjahr.

Dennoch bleibt die Zurückhaltung spürbar: Für das laufende Geschäftsjahr verfolgen 41 %der Unternehmen keinerlei Investitionspläne.

"Die Unternehmen signalisieren ein klares Comeback des britischen Marktes. Entscheidend ist, dass aus ersten Investitionssignalen ein stabiler Trend wird. Dafür braucht es Verlässlichkeit in der Wirtschaftspolitik," so Michael Schmidt, Präsident der Britischen Handelskammer in Deutschland (BCCG).

Wachstumschancen im Vereinigten Königreich: Zukunftsbranchen, weniger Regulierung und neue Handelsabkommen

Knapp jedes zweite deutsche Unternehmen (48 %) sieht das Vereinigte Königreich als wachsenden Absatzmarkt (2024: 44 %).

Besonders attraktiv sind die sich transformierenden Sektoren - von Advanced Manufacturing und Clean Energy über digitale Technologien und Life Sciences bis hin zu Verteidigung. 30 % der Befragten sehen hier konkrete Chancen (2024: 24 %).

Ebenfalls 30 % schätzen die Vorteile einer weniger restriktiven Regulierung im Vereinigten Königreich im Vergleich zur EU (2024: 24 %). Gleichzeitig fordern 66 % der deutschen Unternehmen von der deutschen Bundesregierung einen konsequenten Bürokratieabbau.

Die deutlichste Veränderung gegenüber dem Vorjahr betrifft die Handelsabkommen des Vereinigten Königreichs: Jedes vierte deutsche Unternehmen (25 %) sieht in den 2025 abgeschlossenen Handelsabkommen mit Indien und den USA einen relevanten Wachstumstreiber - nach lediglich 8 % im Vorjahr sowie 7 % im Jahr 2023.

"Unternehmen schätzen am Vereinigten Königreich das wirtschaftsfreundliche Umfeld mit mehr Freiräumen und weniger Regulierung. Hinzu kommt die Möglichkeit, eigenständig Handelsabkommen abschließen zu können - ohne Rücksicht auf andere Länder," betont Andreas Glunz (KPMG).

Zentrale Kooperationsbereiche: Digitalisierung und Verteidigung

Die Digitalisierung bleibt der Schwerpunkt der deutsch-britischen Zusammenarbeit. Nahezu unverändert zum Vorjahr sehen 45 % (im Vorjahr 47 %) der deutschen Unternehmen hier Chancen für Kooperationen. Der am stärksten wachsende Bereich ist Sicherheit und Verteidigung: Er ist jetzt für

43 % der Befragten relevant - eine direkte Folge der veränderten geopolitischen Sicherheitslage und des gerade geschlossenen UK-EU-Sicherheits- und Verteidigungspakts. Im Vorjahr waren es nur 26 %.

"Der Ukraine-Krieg zeigt: Die Handlungsfähigkeit Europas beruht auf starken Allianzen. In einer europäischen 'Koalition der Willigen' können Sicherheit und Verteidigung zum Katalysator für technologische und wirtschaftliche Stärke werden," betont Andreas Glunz (KPMG).

Nach dem Brexit: Neue Regulierungen zwischen UK und EU belasten Unternehmen

Seit 2024 greifen im deutsch-britischen Wirtschaftsraum schrittweise neue Vorschriften, die nach dem Brexit zunächst verschoben wurden. Am stärksten wirkt sich die Einführung der "Electronic Travel Authorization" (ETA) im Jahr 2025 aus: 32 % der Unternehmen erleben dadurch Belastungen.

Knapp jedes vierte Unternehmen(23 %) sieht erhebliche Auswirkungen durch die bereits beschlossenen sowie die noch erwarteten Änderungen im britischen Einwanderungsrecht (2024: 20 %).

Andere Regelungen wurden hingegen mittlerweile verarbeitet und haben an Schärfe verloren - vor allem das 2024 neu eingeführte Importkontrollsystem ("Border Target Operating Model"). 2024 nannten dies noch 34 % eine große Belastung, aktuell sind es nur noch 18 %. Auch die Substitution von EU-Regularien durch neues UK-Recht spielt in der Wahrnehmung deutscher Unternehmen mittlerweile eine geringere Rolle: Ihr Einfluss sank von 28 %im Vorjahrauf 17 % in diesem Jahr.

"Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals haben sich an die neuen Realitäten nach dem Brexit angepasst und die wirtschaftlichen Auswirkungen getragen. In einer Welt, in der protektionistische Tendenzen zunehmen, müssen wir jetzt Brücken bauen, statt neue Mauern zu errichten. Der deutsch-britische Korridor ist nur dann zukunftsfähig, wenn die politischen Entscheidungsträger jetzt den Weg freimachen. Analog zum geopolitischen Schulterschluss und den langfristigen Verträgen im Bereich der Verteidigung sollte auch für die Wirtschaft jetzt ein entsprechendes Abkommen mit substantiellen Verbesserungen und Erleichterungen folgen", so das Fazit von Michael Schmidt (BCCG).

Die gesamten Ergebnisse unseres "German-Britisch Business Outlook 2025" erhalten Sie über unseren Download-Link.

Über den German British Business Outlook 2025

KPMG in Deutschland und die British Chamber of Commerce in Germany (BCCG) haben für die diesjährige Umfrage sowohl deutsche Tochtergesellschaften mit Sitz im Vereinigten Königreich als auch britische Tochtergesellschaften mit Sitz in Deutschland befragt. Insgesamt nahmen 120 Unternehmen teil (Vorjahr: 173). Die Befragung fand zwischen dem 20. Mai und dem 8. August 2025 statt. 75 % der befragten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland (Vorjahr: 82 %), 25 % in Großbritannien (Vorjahr: 18 %). Von den in Deutschland ansässigen Unternehmen sind 46 % seit mehr als zwei Jahrzehnten im Vereinigten Königreich aktiv, 22 % sogar seit mehr als fünfzig Jahren.

Original-Content von: KPMG AG, übermittelt durch news aktuell