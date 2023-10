Studiosus Reisen

Saisonstart mit sechs Katalogen: Die Studiosus-Neuheiten 2024 im Überblick

München (ots)

Begegnungen mit Menschen vor Ort, Extratouren und erstklassige Reiseleiter: Studiosus startet mit sechs Katalogen in die Saison 2024. Rund vierzig Reisen sind neu im Programm. Sein umfangreiches Studienreisen-Angebot hat der Marktführer in zwei Katalogen gebündelt: Der Katalog Europa präsentiert beliebte Reiseziele wie Italien, Frankreich und Griechenland, aber auch Skandinavien und Großbritannien. Der Katalog Fernreisen wurde erweitert und bündelt Angebote von Ägypten über Südafrika und Vietnam bis nach Peru. Speziell qualifizierte Reiseleiterinnen und -Reiseleiter machen auf allen Studiosus-Reisen die Sehenswürdigkeiten zu einem Erlebnis, ermöglichen Treffen mit Menschen vor Ort und bringen Politik, Wirtschaft und den Alltag eines Landes nahe. Auf vorbereiteten Extratouren als Alternative zum Gruppenprogramm können Studiosus-Gäste zudem immer wieder auf eigene Faust losziehen.

Ebenso druckfrisch erschienen: vier Produktlinien-Kataloge. Studiosus smart & small bietet den Gästen eine Auszeit mit Kultur in kleiner Gruppe und me & more Reisen für Singles und Alleinreisende. Im Katalog CityLights finden sich Städtetrips in europäische Metropolen. Dabei wurde die Gruppengröße ab der neuen Saison auf maximal 15 Teilnehmer reduziert. Ausgebaut hat Studiosus sein family-Angebot und die zwölf Reisen für Eltern oder Großeltern mit Kindern von sechs bis 14 Jahren erstmals wieder in einem eigenen Katalog gebündelt.

Alle Angebote sind dabei besonders klimaschonend. Neben den Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten gleicht Studiosus auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind.

Alle Reiseangebote von Studiosus finden sich auch im Internet unter www.studiosus.com

Europa 2024 - von Italien bis Skandinavien, von Island bis in die Türkei

Von Süd nach Nord, von West nach Ost: Neben der beliebtesten Studiosus-Destination Italien mit mehr als 30 Reisen allein auf der Apennin-Halbinsel und in Sizilien findet sich im Katalog "Europa 2024" auch ein umfassendes Angebot in Frankreich, von der Bretagne über die Loire bis in die Provence. Weiter ausgebaut hat Studiosus sein Programm in Griechenland. Neu ist beispielsweise die mit 15 Tagen ausführlichste Griechenlandreise des Veranstalters. Die Gäste erkunden mit ihrer Reiseleiterin unter anderem Athen, Delphi, Olympia und Mistra, erleben die Meteoraklöster und entdecken halb verborgene Schätze wie den Tempel in Bassae oder die Felsenfestung Monemvasia. Über das Hier und Heute sprechen sie mit Nonnen und lassen sich in einem Töpferatelier von den kreativen Ideen des Meisters begeistern. Auf der zweiten neuen Griechenlandreise lernen die Studiosus-Gäste in neun Tagen die Dodekanes-Inselperlen Kos und Rhodos kennen. Zu den Höhepunkten zählen die Wanderung im Schmetterlingstal auf Rhodos sowie ein Mittagessen auf einem Weingut in den Bergen - Weinprobe inklusive. Und wer statt mit der Gruppe nach Kos-Stadt sich lieber ausklinken und auf Extratour gehen möchte, mietet sich ein Fahrrad und radelt nach Tigaki zum Salzsee oder zu den heißen Quellen der Insel.

Das breite Spanien-Angebot von Studiosus ergänzt 2024 eine weitere Andalusien-Tour: Auf dieser erleben die Gäste die Region im Süden des Landes in zwei Wochen mit Muße und ausschließlich Mehrfachübernachtungen. An die Küste Cornwalls, in die Universitätsstadt Oxford und nach Stonehenge geht es auf der neuen Südengland-Überblicksreise. Im Dartmoor treffen die Gäste eine Rangerin, die sich mit der dortigen Natur und Geschichte bestens auskennt.

Darüber hinaus bündelt der Europa-Katalog 2024 unter anderem Reisen nach Portugal, Kroatien, in die Türkei sowie nach Irland, Skandinavien, Island und ins Baltikum.

Fernreisen 2024 - Ägypten-Angebot ausgebaut, Südkorea neu

Viel Auswahl bietet der Fernreisen-Katalog 2024 von Studiosus. Zahlreiche neue Reisen hat der Veranstalter ins Programm aufgenommen und den Katalog um mehr als 30 Seiten erweitert. Gleich vier neue Angebote unterschiedlichen Zuschnitts bereichern dabei das Trendziel Ägypten. Auf jeder Reise warten Tempel, Pyramiden und Gräber, modernes Alltagsleben in Kairo und spannende Begegnungen mit Menschen vor Ort, zum Beispiel in einem Ökomodelldorf auf der Insel Bigeh. Die neue 16-tägige, umfassende Ägyptenreise wartet dabei mit einem ganz besonderen Highlight auf: Bei dieser Reise bringt die Studiosus-Reiseleiterin die Teilnehmer auch nach Mittelägypten. Sie erkunden die Ruinen der ehemaligen altägyptischen Hauptstadt von Pharao Echnaton in Tel el-Amarna und Abydos, einen der heiligsten und ältesten Orte des alten Ägypten und Zentrum des Osiriskults. Auch in Marokko hat Studiosus nachgelegt und die 15-tägige Tour "Marokko - mit Muße" mit geruhsamem Reiseverlauf und besonders viel Freizeit ins Programm genommen. In Jordanien erweitert eine zehntägige ausführliche Reise das Angebot: Von Irbid im Norden bis zum Roten Meer zeigt sie Jordanien in seiner ganzen Bandbreite.

Neben Nordafrika und Nahost hat Studiosus auch eine Vielzahl von neuen Reisen in ferneren Ländern im Angebot. Gleich fünf Länder erkunden die Studiosus-Gäste beispielsweise auf der neuen Reise ins südliche Afrika. Nach einer eindrucksvollen Woche in Namibia geht es nach Südafrika zum Kap der Guten Hoffnung und in den Krüger-Park. Danach heißt es: Auf zu den Viktoriafällen in Sambia, bevor die Gäste mit ihrem Reiseleiter nach Botswana und Simbabwe weiterziehen. Zwei neue Reisen hat Studiosus in Indien aufgelegt. In 18 Tagen erleben die Studiosus-Gäste auf der Reise "Indien - Höhepunkte" die Highlights Nordindiens, Rajasthans und der zentralindischen Hochebene und besuchen zehn UNESCO-Welterbe-Stätten. Neben neuen Angeboten in Zentralasien, Indochina und China ergänzt 2024 Südkorea das Studiosus-Portfolio in Asien. Dort warten pulsierendes Großstadtleben in Seoul und Busan, Urlaubsflair auf der Insel Jeju und Spiritualität in den Tempeln von Gyeongju auf die Urlauber.

Auszeit mit Kultur: smart & small 2024

Charmante Hotels, entspanntes Programm und eine kleine Reisegruppe mit maximal 15 Teilnehmern: Für alle, denen Badeurlaub zu langweilig und eine Studienreise nicht entspannt genug ist, bietet der Katalog "Studiosus smart & small" auf 128 Seiten die ideale Mischung für eine Auszeit mit Kultur. Zu den Reisezielen zählen bei smart & small europäische Destinationen wie Italien, Griechenland und Großbritannien ebenso wie Fernreisen nach Ecuador oder Südafrika. Vier Reisen sind 2024 neu im Angebot: Sie führen ins südenglische Cornwall, nach Norwegen, Estland und Ägypten. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.studiosus.com/reisevarianten/smart-small

Studiosus family 2024: Reisen für die ganze Familie

Im frisch gedruckten Katalog "Studiosus family 2024" hat Studiosus zwölf Familienreisen auf 32 Seiten veröffentlicht - jede Menge Spaß für Klein und Groß garantiert. Neben London und Rom sind Reisen auf den griechischen Peloponnes, an den Golf von Neapel und ins Cilento, nach Vietnam sowie nach Island buchbar. Zusammen mit dem Studiosus-Reiseleiter geht es 2024 neu nach Venedig, Sizilien, Schweden, Ägypten und Costa Rica. Die Angebote von Studiosus family richten sich dabei speziell an Eltern mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren - aber auch an Alleinerziehende, die mit ihren Kindern und anderen Erwachsenen Urlaub machen möchten sowie an Großeltern und ihre Enkel. Internet: https://www.studiosus.com/reisevarianten/familienurlaub

Städtereisen in der Gruppe mit maximal 15 Gästen: CityLights 2024

Städtetrips mit hochwertigem Besichtigungsprogramm und bester Rundum-Organisation - das präsentiert der Katalog "Studiosus CityLights 2024" auf 64 Seiten. Neu: Ab der Saison 2024 führt Studiosus seine Städtereisen mit maximal 15 Teilnehmern durch. Von der bequemen Anreise über die zentral gelegenen Hotels bis hin zum gemeinsamen Willkommensessen und Farewell-Drink ist alles inklusive und bestens organisiert. Die Studiosus-Reiseleiterin lässt hinter die Kulissen blicken und hat zahlreiche Tipps für freie Nachmittage und Abende parat - zum Beispiel für Extra-Ausflüge. Im Katalog sind die Top-Metropolen wie Athen, Paris oder Rom ebenso vertreten wie kleinere Perlen, beispielsweise das spanische Valencia. Neu sind 2024 Städtetrips nach Brüssel, Sevilla und Kairo. Internet: www.studiosus.com/reisevarianten/staedtereisen

Urlaub für Singles und Alleinreisende: me & more 2024

Mit Studiosus me & more können kulturbegeisterte Singles und Alleinreisende gemeinsam die Welt entdecken, ungezwungen Gleichgesinnte kennenlernen, aber zwischendurch auch Zeit für sich genießen. Im 80 Seiten umfassenden Katalog geht es 2024 neu auf die Äolischen Inseln, nach Südengland, Jordanien, Thailand und Mauritius sowie über Silvester nach Dubai und Graz. Eine erstklassige Studiosus-Reiseleiterin begleitet die Urlauber, bringt ihnen Land und Leute näher und hat jede Menge Tipps für Erlebnisse auf eigene Faust parat. Besonderen Wert legt Studiosus bei me & more auf gute Einzelzimmer in ausreichender Anzahl. Internet: https://www.studiosus.com/reisevarianten/singlereisen

Weitere Infos

Informationen zu allen Studiosus-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH).

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein. Auf allen Studiosus-Reisen sind die Gäste klimaschonend unterwegs: Neben den Flügen gleicht der Veranstalter auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Für sein Klimaschutzengagement wurde Studiosus mit der EcoTrophea 2022 des Deutschen Reiseverbands (DRV) ausgezeichnet. Internet: www.studiosus.com

