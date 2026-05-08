Stuttgarter Nachrichten

Fußfesseln allein hemmen Täter nicht

Der Staat will Opfer häuslicher Gewalt besser schützen. Das kann aber nur ein Anfang sein.

Stuttgart (ots)

Notorisch übergriffige Männer können künftig dazu verurteilt werden, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Sie soll verhindern, dass solche Schlägertypen an der falschen Stelle die Seite wechseln - etwa dort, wo sie ihren Opfern zu nahe kommen. Das kann man für einen Meilenstein halten im Kampf gegen diese düstere Seite unseres Alltags, wie die CDU es tut. Oder nur für einen Anfang auf dem Weg zu einem umfassenderen Schutz, den die Grünen anmahnen. Der Rechtsstaat stellt sich jedenfalls eindeutig auf die Seite der Frauen, die unter den Leidtragenden von häuslicher Gewalt weit überwiegend in der Mehrzahl sind. Wer eine Fußfessel tragen muss, weil er gegenüber Frauen handgreiflich wurde, sollte sich in der Tat schämen. Fußfesseln allein werden Schandtaten nicht verhindern. Dazu bedarf es auch eines gesellschaftlichen Umdenkens, einer anderer Erziehung, der Akzeptanz von Gleichberechtigung der Geschlechter in jeglicher Hinsicht.

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