Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Essstörung im Spitzensport

Im Spitzensport lauert die Gefahr einer Essstörung, vor allem in Sportarten, wo sich mit einer Gewichtsreduktion direkt bessere Leistungen erzielen lassen. Was den kurzfristigen Leistungssteigerungen entgegen steht? Langfristige gesundheitliche Schädigungen. In ganz schlimmen Fällen sogar der Tod. Die Weltklasse Turnerin Kim Bui ist sowohl eine Betroffene, als auch eine, die nun, nach dem Ende ihrer Karriere, darüber berichtet, wie sie einst als turnender Teenager an Bulimie erkrankte. Ihre Offenheit tut gut. Denn im Idealfall hilft eine solche Öffentlichkeit nicht nur, Erkrankten einen Weg aus dem Dunkel aufzuzeigen, sondern auch, Veränderungen am System Spitzensport voranzutreiben. Ebenso wichtig wie Vorbilder ist aber auch die Gesellschaft. Wer Wertschätzung nur jenen entgegenbringt, die am Ende im Medaillenglanz strahlen, trägt zum Schutze der Athletinnen und Athleten eher wenig bei.

