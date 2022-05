Kommentar zu den Subventionen in der Autoindustrie

Stuttgart (ots) - Es ist das Verdienst des Youtubers Rezo, dass er all das nun verdichtet und gut belegt in ein halbstündiges Video gepackt hat, an dessen Ende nur ein Resümee stehen kann: Diese Sendung gehört weg. Dass Rezo Entscheider ins Schwitzen bringen kann, hat er mit dem Video "Die Zerstörung der CDU" bewiesen. Er nahm darin zur Europawahl 2019 die ...

mehr