Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Kauf von F-35-Kampfjets

Stuttgart (ots)

Gut, wenn am Ende doch noch die Vernunft siegt. Wie mit der Entscheidung der Bundesregierung, amerikanische F-35-Kampfflugzeuge als Rückgrat für Deutschlands nukleare Teilhabe in der Nato zu kaufen. Also für die Fähigkeit, im Fall der Fälle US-Atombomben zu tragen. Wofür noch immer - angesichts inzwischen horrender Unterhaltskosten schon viel zu lange - einige der restlos überalterten Tornado-Jets in Gebrauch sind. Mit dem Festhalten an der nuklearen Teilhabe signalisiert Deutschland, dass es bereit bleibt, in der Nato die nukleare Abschreckung funktionsfähig zu halten. Mit Blick auf die Stabilität des Bündnisses ist das ein wichtiges, ein starkes Signal - gerade jetzt, da Russland mit Brachial­gewalt Landnahme in der Ukraine betreibt.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell