Sky bleibt das Zuhause des DFB-Pokals: alle Spiele, die exklusive Original Sky Konferenz und alle Sensationen bis 2026 live nur bei Sky

Sky überträgt auch in den Spielzeiten 2022/2023 bis 2025/26 jeweils alle 63 Begegnungen des DFB-Pokals live, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen

Nur Sky bietet den Fans auch in Zukunft alle parallel stattfindenden Spiele in der exklusiven Original Sky Konferenz

Charly Classen: "Packende K.o.-Spiele von Beginn an, das ewige Duell Groß gegen Klein sowie alle Sensationen und Emotionen sind das, was so nur der DFB-Pokal bieten kann. Und nur bei Sky können Fans garantiert alle Spiele ihres Vereins live erleben"

In der neuen Rechteperiode wird Sky beide Halbfinals sowie das Finale für Sky Q Kunden live auch in Ultra HD übertragen

Das Herz des deutschen Fußballs schlägt bei Sky: 574 der insgesamt 680 Spiele aus DFB-Pokal, Bundesliga, 2. Bundesliga, Relegation und Supercup langfristig live bei Sky, 520 davon exklusiv

Über die Live-Übertragungen hinaus sichert sich Sky für den DFB-Pokal auch umfangreiche digitale Clip-Rechte für Highlights auf Abruf und In-Match Videos

Die Vereinbarung beinhaltet die Übertragung über sämtliche Verbreitungswege für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Unterföhring, 23. Juli 2021 - Sky Deutschland bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt vier weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Bereits seit 2008 ist Sky die Heimat des DFB-Pokals in Deutschland und überträgt seit mittlerweile 13 Jahren alle Spiele des Wettbewerbs live. Mit der neuen Vereinbarung bleibt dies auch mindestens in den kommenden fünf Jahren so.

Der neue Vertrag beinhaltet die plattformneutralen Rechte am Wettbewerb für die Spielzeiten 2022/23 bis einschließlich 2025/26. Sky wird weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der Original Sky Konferenz zeigen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins im DFB-Pokal live erleben.

Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: "Packende K.o.-Spiele von Beginn an, das ewige Duell Groß gegen Klein sowie alle Sensationen und Emotionen sind das, was so nur der DFB-Pokal bieten kann. Und nur bei Sky können Fans garantiert alle Spiele ihres Vereins live erleben. Nach den langfristigen Rechten an der Bundesliga, 2. Bundesliga und der Premier League ist der DFB-Pokal ein weiterer Top-Wettbewerb, der Sky auch in den kommenden Jahren zur ersten Adresse für alle Fußballfans in Deutschland macht."

Zudem wird Sky in der neuen Rechteperiode beide Halbfinals sowie das Finale in Berlin für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD übertragen.

Insbesondere für Fans der deutschen Vereine führt damit auch in den kommenden Jahren kein Weg an Sky vorbei: 574 der insgesamt 680 Spiele aus DFB-Pokal, Bundesliga, 2. Bundesliga, Relegation und Supercup überträgt Sky künftig live, 520 Einzelspiele (in dieser Saison 522) davon sowie alle Konferenzen exklusiv. Kein anderer Anbieter garantiert den Fans der Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga so viele Live-Spiele ihres Klubs wie Sky.

Auch Highlights aller Spiele auf Abruf können Sky Kunden als erste sehen. Neben den Live-Übertragungsrechten und den im Anschluss an die Spiele zu sehenden Spielzusammenfassungen, hat sich Sky auch umfangreiche digitale Clip-Rechte gesichert, die sowohl für Kunden als auch frei empfangbar genutzt werden können. Kunden wird Sky bereits während der noch laufenden Spiele In-Match Videos von Toren und weiteren Highlights zur Verfügung stellen können. Außerdem werden Sky Kunden die Highlights aller Begegnungen unmittelbar nach Spielende auch auf Abruf zur Verfügung stehen. Über das Social-Media-Angebot von Sky Sport werden Highlight-Szenen darüber hinaus auch frei empfangbar zu sehen sein.

Umfasst sind die Übertragungsrechte über sämtliche Verbreitungswege - Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile - in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Somit können Sky Q Abonnenten mit dem Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn es im DFB-Pokal um Weiterkommen oder Ausscheiden geht. Zudem können Fußballfans den DFB-Pokal über den Streaming Service Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird der Wettbewerb live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.

Die am 6. August startende DFB-Pokalsaison 2021/22 überträgt Sky wie gewohnt von der 1. Hauptrunde bis zum Finale in Berlin komplett live.