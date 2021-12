Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur SPD

Stuttgart (ots)

Die SPD hat auf ihrem Parteitag die Weichen nun so zu stellen versucht, dass der Erfolg keine Eintagsfliege bleibt. Zumindest erliegen die Sozialdemokraten nicht der Versuchung, im Siegesrausch alles andere auszublenden. Die breit aufgestellte neue Führungsspitze mit Lars Klingbeil und Saskia Esken, zu der auch Kevin Kühnert als Generalsekretär gehören wird, hat in anderen Rollen bereits bewiesen, dass das Zusammenspiel mit Kanzler Olaf Scholz funktionieren kann, ohne die Eigenständigkeit aufzugeben. Daraus wird aber nicht automatisch ein sozialdemokratisches Jahrzehnt, wie das nun als Ziel ausgegeben wurde. Die Genossen machen in diesen Tagen aber nicht die Fehler, die das von vornherein ausschließen.

