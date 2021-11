Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Rückzug von Baerbocks Buch "Jetzt"

Berlin (ots)

Die letzte Episode passt zum restlichen Stück. Wer erst ein Buch vorlegt, das den Verdacht auf sich zieht, vor allem aus Versatzstücken anderer zu bestehen und dann die angekündigte Überarbeitung für obsolet erklärt, lässt Zweifel daran aufkommen, wie ernsthaft der Versuch war, echte Ideen zu entwickeln, "wie wir unser Land erneuern". Womöglich ging es lediglich darum, die Farbenlehre an der Spitze des Landes zu verändern.

Die Frage der Befähigung zu einem hohen Staatsamt entscheidet sich nicht an den Qualitäten als Buchautorin. Aber der Umgang mit einer - selbst verschuldeten - Krise und die Art und Weise wie diese aufgearbeitet wird, lässt Rückschlüsse zu auf das, was die Wählerinnen und Wähler von Annalena Baerbock in Zukunft erwarten dürfen. Ob das für eine Führungsrolle im Land ausreicht, ist zumindest zweifelhaft.

