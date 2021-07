Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Werte-Union/Maaßen

Stuttgart/Berlin (ots)

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Werte-Union/Maaßen

Aus Sicht von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet könnte es gar nicht besser laufen: Mit dem Zerbröseln der Werte-Union erledigt sich eines seiner Probleme von selbst. Außerdem: Kaum eine politische Gruppierung wird in der öffentlichen Wahrnehmung mitunter so stark überschätzt wie die Werte-Union.

Laschets Ärger mit Rechtsaußen in den eigenen Reihen ist jedoch nicht vorbei. Die Rolle des rechten Tabubrechers hat der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen übernommen, der sich in Thüringen für die CDU um ein Bundestagsmandat bewirbt. Maaßens Treiben sieht der Parteichef erstaunlich leise zu. Gerade erst hat Maaßen einen Gesinnungstest für "Tagesschau"-Redakteure gefordert - ein Unding in einer freiheitlichen Gesellschaft. Den Beweis, dass die von ihm beschworene Brandmauer nach rechts wirklich steht, muss der Vorsitzende erst noch erbringen.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell