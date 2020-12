Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zu US-Kongress blockiert Abzugspläne

Besonders bewundernswert an den USA bleiben die Selbstreinigungskräfte ihrer Demokratie. Die Wucht, mit der der Kongress in seltener Einigkeit Präsident Donald Trump in den Arm fällt und dessen unsinnigen Befehle zum Abzug gut eines Drittels der US-Soldaten aus Deutschland erst einmal stoppt, ist ein schönes Beispiel dafür. Schließlich droht durch Trumps Pläne erheblicher Schaden: weil sie die Steuerzahler Hunderte von Millionen Euro kosten, ohne sicherheitspolitischen Mehrwert zu schaffen. Weil sie das militärische Rückgrat der Nato in Europa schwächen, ebenso die Handlungsfähigkeit des amerikanischen Militärs in Afrika, im Nahen Osten, in Zentralasien. Und nicht zuletzt, weil sie die Beziehungen zu Deutschland weiter belasten.

