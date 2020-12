Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum US-Truppenabzug/Deutschland

Stuttgart (ots)

Bewundernswert an den USA bleiben die Selbstreinigungskräfte ihrer Demokratie. Die Wucht, mit der der Kongress in seltener Einigkeit Präsident Donald Trump in den Arm fällt und dessen unsinnigen Befehle zum Abzug gut eines Drittels der US-Soldaten aus Deutschland erst einmal stoppt, ist ein schönes Beispiel dafür. Das eröffnet eine große Chance: für die USA, die Nato, Deutschland - auch für die besonders betroffenen Standorte in Baden-Württemberg und Bayern. Nur, die will genutzt sein. Der nächst liegende Schritt wäre: mehr internationale Verantwortung, qualitativ und finanziell ein wirksamerer Beitrag zu der mit den nordamerikanischen und europäischen Verbündeten gemeinsamen Sicherheit.

